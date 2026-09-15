Auch wenn es keine globalen Titelkämpfe und den Weltrekord nicht gab. Leichtathletik-Phänomen Audrey Werro hat eine Freiluft-Saison abgeliefert, die ihr den Sports Award einbringen muss, schreibt Matthias Dubach, Leiter Reporter-Pool bei Blick Sport.

Es war Simon Ehammer, der im Mai lachend abwinkte. Nein, sein Hallen-Weltrekord würde doch niemals ausreichen, um gegen die Übermacht der erfolgreichen Ski-Stars Schweizer Sportler des Jahres 2026 zu werden.

Damit dürfte der Appenzeller Mehrkampf-Gigant absolut recht behalten – bei den Frauen sieht es hingegen nach dieser Leichtathletik-Saison ganz anders aus. Audrey Werro ist der ungeschlagene 800-Meter-Fixstern – und muss ohne Diskussion an den nächsten Sports Awards die Trophäe erhalten.

In einer Weltsportart und da in einer Laufdisziplin derart international auftrumpfen – trotz enormem Höhenflug der Schweizer Leichtathletik war das bis zum Auftauchen von Laufphänomen Werro eigentlich undenkbar.

Der EM-Titel ist enorm viel wert

Klar, mit Ehammer haben wir bei den Männern einen Weltrekordler. Aber zwischen der Bedeutung von Hallen-Bestmarken und Freiluft-Siegesserien liegen eben doch Welten.

Die Freiburgerin ist mit historischen Topzeiten die schnellste 800-Meter-Frau der Welt. Das wäre nur noch mit dem Weltrekord zu toppen. Doch Werro muss nach Ditaji Kambundji sowieso die zweite Leichtathletin in Folge als Sportlerin des Jahres werden.

Nun könnte man entgegnen, ihr Jahr sei zwar geschichtsträchtig und für Schweizer Verhältnisse beispiellos – aber wirklich bedeutsame Titel habe Werro in einem Jahr ohne WM und Olympia nicht eingefahren.

Doch. Weil ihre grössten Rivalinnen aus Europa stammen, ist ihr EM-Titel enorm viel wert. Und Werro gewann in der Diamond League und beim neuen Saisonfinal-Format Ultimate Championship auch in allen verfügbaren Rennen mit globaler Konkurrenz. Besser gehts nicht.