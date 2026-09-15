Es war Simon Ehammer, der im Mai lachend abwinkte. Nein, sein Hallen-Weltrekord würde doch niemals ausreichen, um gegen die Übermacht der erfolgreichen Ski-Stars Schweizer Sportler des Jahres 2026 zu werden.
Damit dürfte der Appenzeller Mehrkampf-Gigant absolut recht behalten – bei den Frauen sieht es hingegen nach dieser Leichtathletik-Saison ganz anders aus. Audrey Werro ist der ungeschlagene 800-Meter-Fixstern – und muss ohne Diskussion an den nächsten Sports Awards die Trophäe erhalten.
In einer Weltsportart und da in einer Laufdisziplin derart international auftrumpfen – trotz enormem Höhenflug der Schweizer Leichtathletik war das bis zum Auftauchen von Laufphänomen Werro eigentlich undenkbar.
Der EM-Titel ist enorm viel wert
Klar, mit Ehammer haben wir bei den Männern einen Weltrekordler. Aber zwischen der Bedeutung von Hallen-Bestmarken und Freiluft-Siegesserien liegen eben doch Welten.
Die Freiburgerin ist mit historischen Topzeiten die schnellste 800-Meter-Frau der Welt. Das wäre nur noch mit dem Weltrekord zu toppen. Doch Werro muss nach Ditaji Kambundji sowieso die zweite Leichtathletin in Folge als Sportlerin des Jahres werden.Ultimate Championship: Werro und Co. jubeln, Drama um Joseph
Nun könnte man entgegnen, ihr Jahr sei zwar geschichtsträchtig und für Schweizer Verhältnisse beispiellos – aber wirklich bedeutsame Titel habe Werro in einem Jahr ohne WM und Olympia nicht eingefahren.
Doch. Weil ihre grössten Rivalinnen aus Europa stammen, ist ihr EM-Titel enorm viel wert. Und Werro gewann in der Diamond League und beim neuen Saisonfinal-Format Ultimate Championship auch in allen verfügbaren Rennen mit globaler Konkurrenz. Besser gehts nicht.