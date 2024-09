1/4 Lionel Spitz: einziger Schweizer Sieger an diesem Abend in einem Einzelwettbewerb.

Das ist Spitze!

400-Meter-Läufer Lionel Spitz (23) lässt den Letzigrund toben. Heimsieg für den Schweizer. Und was für einer! Der Zürcher behält auf der Stadionrunde die Nerven und zündet auf den letzten hundert Metern den Turbo, fängt Alex Haydock-Wilson (25) noch ab und rast mit ausgebreiteten Armen ins Ziel.

Dabei hatte Haydock-Wilson, direkt auf der Innenbahn neben Spitz, dem Lokalmatador zuerst mächtig eingeheizt. Schon kurz nach dem Start taucht der Brite, immerhin zweifacher Olympia-Bronze-Gewinner mit der Staffel, nach der Kurve schon neben Spitz auf. Doch der bleibt cool. Warum, erklärt er nach dem Rennen. «Ich habe die Videos seiner Rennen dieser Saison angeschaut und erkannt, dass er praktisch immer extrem schnell anläuft und dann am Schluss einbricht», sagt Spitz nach seinem Letzigrund-Coup zu Blick.

Spitz war schon als Kind regelmässig im Letzigrund als Fan

Das Videostudium bringt den Sieg. Spitz: «Ich habe gewusst, dass er neben mir auftauchen wird. Doch davon habe ich mich nicht verunsichern lassen und kühlen Kopf bewahrt!»

Der Sieg ist für Spitz emotional. Mit beschlagener Brille und Regentropfen auf seiner kultigen Brille schildert der Mann mit Spitznamen «Babyface-Killer», was der Coup für ihn bedeutet. «Es ist so geil! Als Kind war ich jedes Jahr hier. Es war immer das Highlight des Jahres, bei Weltklasse zuschauen zu gehen», sagt Spitz, der bis heute in Adliswil ZH lebt. Die Stadt im Sihltal grenzt direkt an Zürich, der Läufer ist keine zehn Kilometer vom Letzigrund aufgewachsen.

Männer 200 m (RW 0,4): 1. Tebogo (Bot) 19,55. 2. Bednarek (USA) 19,57. 3. Knighton (USA) 19,79. 4. Kerley (USA)19,81. 5. Ogando (Dominika) 19,87. 8. Mumenthaler (Sz) 20,72. 400 m: 1. Spitz (Sz) 45,30. 2. Haydock-Wilson (Gb) 45,41. 3. Klein (Ho) 45,42. 4. Petrucciani (Sz) 45,46. 1500 m: 1. Nuguse (USA) 3:29,21. 2. Ingebrigtsen (No) 3:29,52. 3. Hocker (USA) 3:30,46 3000 m: 1. Krop (Ken) 7:34,80. 2. Kemboi (Ken) 7:35,46 – 6. Raess (Sz) 7:43,01. 110 m H. (GW 0,3): 1. Holloway (USA) 12,99. 2. Zhoya (Fr) 13,10. 3. Crittenden (USA) 3,15. 9. Joseph (Sz) 13,60. 400 m H.: 1. Clarke (Jam) 47,49. 2. Samba (Qat) 47,58. 3. Mägi (Est) 48,02. 7. Bonvin (Sz) 50,04. Stab: 1. Duplantis (Sd) 5,82. 2. Kendricks (USA) 5,82. 3. Marschall (Aus) 5,72. Weit: 1. Pinnock (Jam) 8,18. 2. Tentoglu (Gr) 8,02. 3. Ehammer (Sz) 7,98. Kugel: 1. Crouser (USA) 22,66. 2. Fabri (It) 21,86. 3. Otterdahl (USA) 21,38. Speer: 1. Peters (Gren) 85,72. 2. Weber (De) 85,33. 3. Dean (jap) 82,69.

Als junges Talent nahm er auch an den traditionellen Weltklasse-Trainings teil, die jeweils ein paar Tage vor dem Meeting stattfinden. «Einmal habe ich ein Training besucht mit Shelly-Ann Fraser-Pryce. Sie ist ja heute noch aktiv. Nun gewinne ich selber hier. Verrückt!», sagt Spitz, der jetzt im Letzigrund die ganze Palette durchlebte, die für einen Athleten möglich ist. Nur etwas bleibt für den Adliswiler offen: der Schweizer Rekord (44,99 sec). Mit seinen 45,30 im Regen ist Spitz allerdings äusserst zufrieden.

Die weiteren Schweizer Highlights an diesem Abend: Simon Ehammers dritter Rang im Weitsprung und der Staffel-Sieg der 4x100-Meter-Frauen.