1/7 Angelica Moser wird beim Stabhochspringen in der Bahnhofshalle in Zürich Vierte.

Carl Schönenberger Sport-Reporter

Sie sind alle da, am Mittwochabend in der grossen Halle des Zürcher Hauptbahnhofs. Die drei Königinnen der aktuellen Stabhochsprung-Zunft: Nina Kennedy (27), die Olympiasiegerin von Paris sowie Co-Weltmeisterin 2023 aus Australien, Katie Moon (33), die Weltmeisterin von 2022 in Eugene und Co-Weltmeisterin 2023 in Budapest und natürlich Angelica Moser (27), die frisch gebackene Europameister von Rom.

Das Beste vom Besten also – und wenn die zur Audienz laden, dann kommen auch die Zuschauer, um aus nächster Nähe mitzuerleben, wie sich die Königinnen der Lüfte von ihren Stäben gegen die Hallendecke und über die Latte schleudern lassen. Ausverkaufte Tribünen und dichte Stehplatz-Reihen rund um die Anlage. Näher dran, das geht nicht.

«Zürich ist neben Olympia und WM der Wettkampf, den ich am liebsten mag. Die Stimmung im Bahnhof ist gigantisch. Laute Musik, Züge fahren ein und aus, Personen hetzen zur Rushhour von der Arbeit nach Hause – und mitten drin springen wir und werden von den Fans gefeiert», sagt Nina Kennedy. «Ich mag solche Wettkämpfe ausserhalb des gewohnten Stadions», meint auch Katie Moon. «Kein unterschiedlicher Wind, gleich faire Bedingungen für alle. Ich liebe das.» Heim-Königin Angelica Moser stimmt zu: «Als Andelfingerin ist es für mich ein Heimspiel. Ich kenne alle – oder mindestens fast – Bekannte, Freunde und Familie sind da. Einfach top!»

Newman wird Spielverderberin

Kennedy, Moon, Moser – dann sind die drei Königinnen im HB plötzlich zu fünft. Altmeisterin Sandi Morris (USA, 32) spürt nach ihrer verpatzten Saison zu Wettkampfbeginn den zweiten Frühling. Im Juli hat sie bei den Olympic Trials in Eugene noch die Quali für Paris verpasst. Jetzt erinnert sie sich inmitten des Zürcher Publikums daran, dass sie ja im gesamten Starterfeld die Einzige ist, die es jemals geschafft hat, die magische 5-Meter-Marke zu knacken. Und sie heizt dem Top-Trio mit starken ersten Sprüngen tüchtig ein.

Spielverderberin für Angelica Moser ist die Olympia-Dritte von Paris, Alysha Newman (Ka). Für die Schweizerin bleibt Platz vier, die gleichen drei wie schon in Paris stehen Moser auch im HB vor der Sonne.