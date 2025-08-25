DE
«WM-Start nicht gefährden»
Mumenthaler und Lobalu verzichten auf Weltklasse Zürich

Timothé Mumenthaler und Dominic Lobalu geben für Weltklasse Zürich Forfait. Die beiden Aushängeschilder der Schweizer Leichtathletik wollen ihren WM-Start in Tokio nicht gefährden.
Publiziert: vor 38 Minuten
200m-Europameister Timothé Mumenthaler verzichtet auf einen Start bei Weltklasse Zürich.
Foto: Claudio Thoma
Zwei Aushängeschilder der Schweizer Leichtathletik verzichten auf einen Start bei Weltklasse Zürich. Timothé Mumenthaler (22) und Dominic Lobalu (27) wollen ihren Start an der WM in Tokio nicht gefährden, wie ihr Management informierte.

Der Genfer Sprinter Mumenthaler erklärte für den 200-m-Lauf Forfait. Der Europameister verspürte am Samstag nach seinem Titelgewinn über 100 m vergangenen Samstag in Frauenfeld Krämpfe in den Hamstrings, weshalb er am Sonntag nicht mehr über 200 m antrat. Der Startverzicht in Zürich ist eine weitere Vorsichtsmassnahme im Hinblick auf die am 13. September beginnende WM in Tokio.

Auch der St. Galler Langstreckenläufer Dominic Lobalu muss auf einen Start beim Heimmeeting Weltklasse Zürich verzichten. Der 10'000-m-Europameister erholt sich zwar gut von seiner am 16. August im Training erlittenen Zerrung und läuft bereits wieder mit reduzierter Geschwindigkeit. Ein Ernstkampf kommt allerdings zu früh.

