Werro ist Europas Leichtathletin des Jahres

Audrey Werro erhält die Auszeichnung zu Europas Leichtathletin des Jahres. Es ist der krönende Abschluss einer sehr starken Saison.

Cécile Klotzbach

Grosse Ehre für Audrey Werro: Bei den «Golden Tracks Awards» in Lausanne, wo die jahresbesten Leichtathleten Europas und «Rising Stars» ausgezeichnet werden, räumt die Schweizer Europameisterin über 800 m nach ihrer herausragenden Saison ab.

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Neben ihrem EM-Titel in Birmingham gewann Werro alle sechs Rennen in der Diamond League und trium­phierte zum Saisonabschluss auch bei den erstmals ausgetragenen World Ultimate Championships in Budapest.

Bei Weltklasse Zürich verbesserte die 22-jährige Fribourgerin ihren eigenen Schweizer Rekord auf 1:53,70 Minuten – damit ist sie die drittschnellste Frau der Geschichte über die 800-m-Distanz. In der gesamten Freiluftsaison blieb Werro ungeschlagen. Der Weltrekord scheint bei ihr nur eine Frage der Zeit.

Werro ist die erste Schweizerin, die den seit 1993 vergebenen Preis gewinnt. Bevor sie bei den Awards von European Athletics in der Hauptkategorie gewann, war sie im Vorjahr bereits als aufstrebendes Talent ausgezeichnet worden. Europas Leichtathlet des Jahres wird der vierfache Europameister im Hochsprung, der Italiener Gianmarco Tamberi.