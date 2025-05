Ukrainische Weltklasse-Weitspringerin unter Dopingverdacht

1/4 Darf zurzeit nicht an Wettkämpfen teilnehmen: Maryna Bech-Romantschuk Foto: Matthias Schrader

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilt, wurde bei der ukrainischen Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk die Verwendung von Testosteron nachgewiesen.

Die 29-jährige Osteuropäerin gehört sowohl im Weit- als auch im Dreisprung seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den 2. Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.

Ausserdem wurde der kenianische Langstreckenläufer Nehemiah Kipyegon für drei Jahre rückwirkend ab dem 1. April gesperrt. Der 27-Jährige wurde laut AIU positiv auf Trimetazidin getestet, das in der Medizin zur Behandlung von Herzkrankheiten eingesetzt wird. Kipyegons Ergebnisse seit dem 15. Februar dieses Jahres werden den Angaben zufolge gestrichen.