Jil Sanchez vom TSV Steinen triumphiert bei der U20-EM im Hürdensprint. Die Schwyzerin erfüllt als Weltranglistenerste ihre Favoritenrolle und gewinnt zwei Tage vor ihrem 18. Geburtstag die Goldmedaille.

Die Schweizer Hürdensprinterin Jil Sanchez holt sich an der U20-EM in Tampere die Goldmedaille. Foto: Getty Images for European Athletics

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Hürdensprinterin Jil Sanchez vom TSV Steinen sorgt an der an der U20-EM im finnischen Tampere mit ihrem Sieg für den perfekten Schlusspunkt aus Schweizer Sicht. In 13,24 Sekunden gewinnt die 17-jährige Schwyzerin Gold. Somit beendet die Delegation von Swiss Athletics die Titelkämpfe in Finnland mit zwei Medaillen. Am Freitag hatte Leon Krummenacher im Zehnkampf Bronze gewonnen.

Als Nummer 1 der Welt angereist, wurde Sanchez ihrer Rolle als Favoritin auf beeindruckende Weise gerecht. Sie gewann sowohl ihren Vorlauf als auch ihren Halbfinal souverän und im Final wusste sie zu überzeugen. Mit 13,24 Sekunden stellte die Schwyzerin zwei Tage vor ihrem 18. Geburtstag trotz einem Gegenwind von 1,5 m/s die fünftbeste Zeit ihrer Karriere auf und durfte im Ziel ausgelassen jubeln.

Jil Sanchez ist die fünfte Schweizer Hürdensprinterin, die an einer U20-EM eine Medaille gewonnen hat. Vor ihr schafften dies Sabrina Altermatt (Bronze 2003), Noemi Zbären (Gold 2013), Ditaji Kambundji (Gold 2021) und Valérie Guignard (Silber 2023).