Ditaji Kambundji und Jason Joseph glänzen an der Hallen-SM in St. Gallen: Beide gewinnen die 60 m Hürden mit Weltklassezeiten. Kambundji reist als Medaillenfavoritin zu den Hallen-Weltmeisterschaften in Torun.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ditaji Kambundji und Jason Joseph gewinnen an der Hallen-SM in St. Gallen die Läufe über 60 m Hürden in Zeiten, die auch international aufhorchen lassen.

Die Bernerin setzt sich in 7,80 Sekunden durch und kommt nahe an ihre Saisonbestleistung heran. Als Nummer 2 der Jahres-Weltbestenliste und Hallen-Europarekordhalterin (7,67) wird sie zuversichtlich zu den Hallen-Weltmeisterschaften im polnischen Torun vom 20. bis 22. März reisen. Dort zählt sie zu den Medaillenanwärterinnen.

Im Windschatten von Ditaji Kambundji nutzt Annik Kälin die schnelle Pace und unterbietet in 7,93 Sekunden die WM-Limite ebenfalls. Die Siebenkämpferin aus Landquart dürfte an den Titelkämpfen wohl auf den Weitsprung setzen.

Ehammer sprintet stark

Joseph läuft ein entschlossenes Rennen und gewinnt in 7,50 Sekunden. Der Schweizer Rekordhalter distanziert Simon Ehammer um fünf Hundertstel. Ehammer stellt mit 7,55 Sekunden seine persönliche Bestzeit ein und sichert sich nach Gold im Weitsprung und Silber im Stabhochsprung seine dritte Medaille des Wochenendes.

Ehammer plant an der Hallen-WM jedoch ausschliesslich den Mehrkampf, wie Swiss Athletics mitteilte. Und Joseph verzichtet gemäss dem Platzinterview auf einen Start in Polen und richtet den Fokus auf die Vorbereitung der Freiluftsaison.

Angelica Moser gibt Comeback nach Verletzung

Über 800 m der Frauen übernimmt Audrey Werro früh die Initiative. Die Freiburgerin diktiert das Tempo und gewinnt in 1:57,98 Minuten souverän. Die Aargauerin Valentina Rosamilia sichert sich mit einem starken Endspurt Platz zwei und damit den zweiten Schweizer WM-Startplatz. In 1:59,81 Minuten stellt sie eine persönliche Indoor-Bestzeit auf und verweist Lore Hoffmann auf den dritten Rang.

Die Zürcherin Angelica Moser griff nach überstandener Fussverletzung und Hamstring-Zerrung in die Hallensaison ein. Die Stabhochsprung-Europameisterin überspringt 4,66 m, was selbstredend locker zum Sieg reicht, und nährt die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme.