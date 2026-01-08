Moser muss um Hallen-WM zittern

Angelica Moser wird von Fussschmerzen geplagt. Ob die Stabhochspringerin im März an der Hallen-WM starten kann, ist fraglich.

Marco Pescio Reporter Sport

Rückschlag für Top-Stabhochspringerin Angelica Moser (28). Die amtierende Europameisterin muss aufgrund von Beschwerden im rechten Fuss, die sich in den vergangenen Tagen akzentuiert haben, vorläufig auf Wettkämpfe verzichten.

Damit fällt der geplante Start in die Hallensaison am Sonntag in Frauenfeld ins Wasser. «Ob und wann sie noch in die Indoor-Saison einsteigen wird, ist derzeit offen – und damit auch die Teilnahme an der Hallen-WM Mitte März in Polen», heisst es vonseiten ihres Managements.