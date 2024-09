Stabhochsprung-Star Angelica Moser hebt im Zürcher Hauptbahnhof ab «Ich will den Leuten zeigen, wie hoch das wirklich ist»

Mitten in der Rushhour am Zürcher Hauptbahnhof am Mittwochabend werden viele Pendler in der grossen Halle Halt machen. Die besten Stabhochspringerinnen der Welt mischen sich zum Weltklasse-Zürich-Auftakt in die Menschenmenge. Darunter die Lokalmatadorin Angelica Moser.