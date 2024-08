16:12 Uhr

Die Finalistinnen

Eigentlich hätten nur zwölf Athletinnen den Final bestreiten sollen. Da in der Qualifikation aber nur elf mit 4,55 m die höchste Höhe übersprungen haben, wurden auch diejenigen mitgenommen, die 4,40 m im ersten Versuch geschafft haben. Und da dies gleich neun Athletinnen gelang, gibts ein extra grosses Final-Feld. Dieses schrumpft allerdings um eine Teilnehmerin, denn die Griechin Ariadni Adamopoulou hat sich in der Quali verletzt und musste ihre Teilnahme zurückziehen.

Die Chancen für Angelica Moser und die erste Schweizer Frauen-Leichtathletik-Medaille bei Olympia stehen gut. Denn keine ihrer 18 Konkurrentinnen ist in diesem Jahr bisher höher gesprungen als die Europameisterin. Das liegt auch daran, dass die Britin Molly Caudery, die als einzige in diesem Jahr höher als Moser gesprungen ist, bereits in der Quali hängen geblieben ist. Einzig die Australierin Nina Kennedy hat in dieser Saison genau wie Moser als Bestleistung 4,88 m.

Das sind die 18 Konkurrentinnen von Angelica Moser:

Robeilys Peinado (Venezuela)

Alysha Newman (Kanada)

Lene Onsrud Retzius (Norwegen)

Wilma Murto (Finnland)

Anjuli Knäsche (Deutschland)

Aikaterini Stefanidi (Griechenland)

Elisa Molinarolo (Italien)

Tina Sutej (Slowenien)

Katie Moon (USA)

Imogen Ayris (Neuseeland)

Ninon Chapelle (Frankreich)

Eliza McCartney (Neuseeland)

Nina Kennedy (Australien)

Roberta Bruni (Italien)

Olivia McTaggart (Neuseeland)

Amalie Svabikova (Tschechien)

Elina Lampela (Finnland)

Marie-Julie Bonnin (Frankreich)