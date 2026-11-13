Simon Ehammer setzt bis Olympia 2028 voll auf den Weitsprung. Doch zu Hause sorgte dieser Entscheid für Gesprächsstoff. Seine Frau Tatjana hätte ihn lieber weiterhin im Zehnkampf gesehen.

Darum gehts Simon Ehammer entschied sich, bis nach den Olympischen Spielen 2028 nur noch auf den Weitsprung zu setzen

Dies führte zu Diskussionen mit seiner Ehefrau Tatjana

Ehammer wird es schwerfallen, den Zehnkampf weiterhin zu verfolgen

Yara Vettiger Reporterin Sport

Bei den Ehammers wurde zuletzt hitzig diskutiert. Nicht etwa darüber, wer den Abwasch erledigt, sondern über eine ganz andere Frage: Zehnkampf oder Weitsprung? Simon Ehammer (26) hat sich bekanntlich für den Weitsprung entschieden. Bis zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles setzt er alles auf diese Karte. Ganz ohne Widerstand ging das zu Hause allerdings nicht über die Bühne.

«Ich hatte hitzige Diskussionen mit Tatjana», erzählt der Appenzeller ehrlich und lacht. «Wir sind beide stur und Hitzköpfe.» Und Ehammer legt gleich noch einen drauf: «Ich bin ein Besserwisser. Wenn sie sagt, etwas sei so, sage ich: Nein, es ist doch anders.» Dabei muss er zugeben: «Zu 95 Prozent ist es so, wie sie sagt.»

«Stehe immer hinter ihm»

Tatjana Ehammer hätte ihren Mann lieber weiterhin als Mehrkämpfer gesehen. «Ich hatte einfach das Gefühl, dass er ein Mehrkämpfer ist. Deshalb hatte ich am Anfang eine gewisse Diskrepanz.» Dass sie hinter seiner Entscheidung steht, stellt sie aber klar: «Ich werde ihn immer unterstützen, egal ob er Weitsprung, Zehnkampf oder ganz etwas anderes macht. Ich bin so oder so stolz auf ihn.»

Ganz auf den Mehrkampf verzichten will Tatjana Ehammer allerdings nicht. Das hat sie ihrem Mann bereits klargemacht. «Sie hat gesagt: Du hast nächstes Jahr zwar Rabat, aber ich gehe trotzdem Götzis schauen», erzählt er lachend. Schliesslich findet das traditionsreiche Mehrkampf-Meeting jeweils zur gleichen Zeit statt. Und Götzis ist für Tatjana Ehammer offenbar gesetzt. «Götzis ist fast ein Teil der Schweiz und einfach ein toller Wettkampf. Ich sehe das ja genauso», erklärt der Leichtathlet.

Bald 1500 Meter?

Er selbst hatte zunächst angekündigt, in den kommenden zwei Jahren lieber keine Mehrkämpfe mehr zu schauen. Zu gross sei der Schmerz, wenn er den Athleten zusieht, während er selbst nur noch auf den Weitsprung fokussiert ist. Im Gespräch mit Blick rudert er dann aber doch zurück. «Nein, sicher werde ich schauen! Ich werde es verfolgen und mich vergleichen.» Gerade in Götzis dürfte das nicht einfach werden: «Ich werde in jeder Disziplin denken, was ich im Jahr davor gemacht habe und wo ich jetzt wäre.»

Und nach Olympia 2028? Da ist die Mehrkampf-Liebe offenbar ohnehin noch lange nicht erloschen. Auf die Frage, was danach kommt, antwortet Ehammer schmunzelnd: «Mal schauen, wo es mich dann hinverschlägt. Vielleicht habe ich dann auf einmal das Gefühl, die 1500 Meter sind eine gute Idee.» Ein Scherz natürlich. Schliesslich weiss der Appenzeller nur zu gut, dass er vom Zehnkampf nicht so einfach loskommt.