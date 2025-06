Schweizer Erfolg in Schweden: Stabhochspringerin Angelica Moser wird beim Diamond-Lesague-Meeting in Stockholm starke Zweite.

Moser springt in Stockholm auf Rang 2

Schweizer Erfolg in Diamond League

Angelica Moser wird in Stockholm Zweite. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Angelica Moser springt am Diamond League Meeting von Stockholm auf Rang 2. Die Zürcherin muss einzig der Amerikanerin Sandi Morris den Vortritt lassen.

Nachdem sich die 27-Jährige zuletzt in Rom mit dem geteilten vierten Rang hatte begnügen müssen, läuft es ihr in der schwedischen Hauptstadt besser. Wie Morris überquert Moser die 4,63 m im dritten Versuch und sichert sich so mindestens den zweiten Rang.

Während ihre Konkurrentin die Höhe von 4,73 m dann gleich im ersten Versuch meistert und sogar mit 4,82 m eine persönliche Jahresbestleistung aufstellt, scheitert Moser an den 4,73 m dreimal. Dennoch ist es für die Europameisterin von 2024 ein Erfolgserlebnis, hatte sie doch zuletzt mit einer Fussverletzung zu kämpfen.