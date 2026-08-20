Duplantis siegt bei Athletissima-Auftakt in Lausanne

Die Frage im Stabhochsprung der Männer ist seit Jahren nicht, wer gewinnt, sondern ob der Weltrekord fällt. Die Antwort in Lausanne lautet: Nein! Disziplinen-Dominator Armand «Mondo» Duplantis (26) schaffts nicht über die geforderten 6,32 m.

Den Sieg beim Auftakt zur Athletissima holt sich der mehrfache Welt- und Europameister sowie zweifach Olympiasieger aus Schweden trotzdem. Dafür reicht auf der Place de la Navigation ein neuer Meetingrekord von 6,21 m. Platz zwei geht an den Griechen Emmanouil Karalis, Dritter wird der Australier Kurtis Marschall. Die Schweiz ist am Tag vor dem Hauptevent vom Freitag noch nicht vertreten.