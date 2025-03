Guter Schweizer Auftakt

Drei von vier möglichen Halbfinal-Einzügen sind im Trockenen. Den Anfang macht in der Nacht auf Freitag Lionel Spitz (24), der sich über 400 m durchsetzt. Nach seiner ärgerlichen Verletzung anfangs Jahr und Spezialtraining im Wasser ist er wieder besser in Form. An der EM in Apeldoorn vor zwei Wochen scheiterte der Zürcher noch im Vorlauf. In China sagt er: «Das Wichtigste ist geschafft, ich bin im Halbfinal – aber ich habe hinten heraus gelitten, das Rennen selber ist noch ausbaufähig.»

Audrey Werro ist über 800 m eine Runde weiter. Foto: keystone-sda.ch

Ebenfalls eine Runde weiter sind 800-m-Riesentalent Audrey Werro (20), die nach dem Tränen-Drama im EM-Final nun die Chance auf Revanche hat. Und Sprinter William Reais (25) über 60 m, der Bündner schafft es ganz knapp im Fotofinish. In dieser Disziplin sorgt der Puerto Ricaner Eloy Benitez (21) mit 6,49 Sekunden und Nationalrekord schon mal für ein grosses Ausrufezeichen. 800-m-Läuferin Rachel Pellaud (30) scheidet hingegen aus. Der zweite Wermutstropfen neben dem Verletzungs-Forfait von Jason Joseph (im Ticker).