Mujinga Kambundji ist zurück. Die 34-Jährige absolviert erstmals als Mama einen Wettkampf. Für ganz nach vorne reicht es aber noch nicht.

Kambundji ist zurück – aber noch nicht bei den Schnellsten

Kambundji ist zurück – aber noch nicht bei den Schnellsten

Ende November 2025 wurde Mujinga Kambundji zum ersten Mal Mutter. Acht Monate nach der Geburt von Sohn Leon kehrt die 34-Jährige auf die Bahn zurück. Beim Meeting in Luzern misst sich die Sprinterin mit internationalen Gegnerinnen. In ihrem ersten Rennen nach der Baby-Pause kann die zweifache Hallen-Weltmeisterin nicht mit den Schnellsten im Heat mithalten, überquert als Siebte und somit letzte die Ziellinie. Ihre Zeit von 11,58 Sekunden über die 100 m ist weit von ihrem Schweizer Rekord (10,89 Sekunden) entfernt. Das ist an diesem Abend aber Nebensache.

Gewonnen wird der Lauf von der Jamaikanerin Jodean Williams (32), sie nimmt Kambundji eine halbe Sekunde ab. Die beiden weiteren Schweizerinnen im Lauf Xenia Buri (18, 11,38 Sekunden) als Zweite und Ajla Del Ponte (30, 11,41 Sekunden) als Dritte zeigen starke Leistungen.

Das Comeback von Kambundji wird rund eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Eine Gewitterzelle macht den Veranstaltern in der Luzerner Allmend beinahe einen Strich durch die Rechnung. Nach einer halbstündigen Unterbrechung kann das Meeting dennoch weitergeführt werden. Für Kambundji wird das Rennen als Gradmesser auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze dienen.

Schweizer Rekord mit dem Speer

Für ein Glanzlicht sorgt Speerwerferin Leonie Hügli: Die 21-jährige Bernerin übertrifft mit 62,18 m ihren eigenen Schweizer Rekord gleich um 24 cm und gewinnt damit auch das Meeting.