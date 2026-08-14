EM-Medaille und doch nicht ganz zufrieden: Timothé Mumenthaler zeigt in Birmingham, dass er nach ganz oben will.

Marco Pescio Reporter Sport

Timothé Mumenthaler wird zum Schweizer Sprint-Held in Birmingham. Den Titel von 2024 kann er nicht verteidigen, doch der Genfer rast über 200 m zusammen mit dem Italiener Eseosa Fostine Desalu zu geteilter Bronze (20,26 Sekunden).

«Es ist eine Medaille, die ich natürlich nehme», sagt Mumenthaler zu SRF. «Es ist natürlich nicht gleich wie Gold. Aber ums aufs Podest zu schaffen, brauchts Konstanz. Ich habe grosse Ambitionen, ich wollte meinen Titel verteidigen», meint der Genfer.

Mumenthaler blickt auf schwierige Jahre seit dem Rom-Triumph zurück. Er konnte nicht an seine schnellen Zeiten anknüpfen, auch Verletzungen bremsten ihn aus. Ende 2025 beschloss er schliesslich, nach Padua zu wechseln und dort in der Trainingsgruppe von Coach Marco Airale an sich zu arbeiten.

An den Schweizer Meisterschaften in Zürich musste er sich sowohl über 100 m als auch über 200 m noch hinter Landsmann William Reais einreihen. Jetzt aber meldet sich Mumenthaler beim Sieg des Deutschen Owen Ansah (19,95) auf dem EM-Parkett eindrücklich zurück. Der Bündner Reais, in Rom noch Bronzemedaillengewinner, klassiert sich im Final mit einer Zeit von 20,63 auf dem achten und letzten Rang.

Kälin muss am Samstag aufholen

Bei Siebenkämpferin Annik Kälin steht die Entscheidung in Birmingham noch aus. Die Bündnerin ist am Freitag furios gestartet und lief mit Rückenwind und 12,59 Sekunden eine derart grandiose Zeit, dass sie mit ihr gar den EM-Titel über 100 m Hürden gewonnen hätte. Im Hochsprung lässt sie sich 1,71 m aufs Resultatblatt notieren. Im Kugelstossen kommt sie auf 13,59 m und über 200 m wird sie in ihrem Heat Vierte (23,54 Sekunden). Zwischenfazit: Die Medaillenanwärterin belegt vor der Entscheidung am Samstag momentan den sechsten Rang mit 3846 Punkten.