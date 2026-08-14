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Sport
Leichtathletik
Leichtathletik: Werro triumphiert an der EM über 800 Meter
Mit neuem EM-Rekord
Werro sichert sich mit historischem Lauf EM-Gold
Audrey Werro sichert sich in Birmingham die Goldmedaille. Mit einer historischen Zeit läuft sie über 800 Meter zum EM-Rekord.
Publiziert: 14.08.2026 um 23:02 Uhr
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