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Mit neuem EM-Rekord
Werro sichert sich mit historischem Lauf EM-Gold

Audrey Werro sichert sich in Birmingham die Goldmedaille. Mit einer historischen Zeit läuft sie über 800 Meter zum EM-Rekord.
Publiziert: 14.08.2026 um 23:02 Uhr
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