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Mehrkampf-Meeting in Götzis
Ehammer und Kälin mit starkem Start

Am Wochenende findet das Mehrkampf-Meeting in Götzis statt. Unter anderem nimmt Simon Ehammer daran teil. Wie er und die weiteren Schweizer sich schlagen, erfährst du hier im Ticker.
Publiziert: 11:30 Uhr
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Davide MalinconicoRedaktor Sport
11:36 Uhr

Zeitplan Samstag

Zehnkampf:

11.45 Uhr: 100 Meter
12.55 Uhr: Weitsprung (Gruppe A+B)
14.35 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
16 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
18 Uhr: 400 Meter

Siebenkampf:

11.05 Uhr: 100 Meter Hürden
12.40 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
15.45 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
17 Uhr: 200 Meter

vor 38 Minuten

Ehammer über 100 Meter mit zweitschnellster Zeit seiner Karriere

Simon Ehammer sprintet in einem rasanten Lauf auf den zweiten Platz und überquert die Ziellinie nach 10,41 Sekunden – die zweitschnellste Zeit seiner Karriere. Den Sieg über die 100 Meter und gleichzeitig die zwischenzeitliche Führung sichert sich der kanadische Altmeister Damian Warner in überragenden 10,28 Sekunden. Im selben Lauf kommt Finley Gaio nach 10,76 Sekunden ins Ziel.

vor 53 Minuten

Andrin Huber läuft über 100 Meter Zeit unter 11 Sekunden

Andrin Huber kann mit seinem Start in den Wettkampf zufrieden sein: Nach einer starken Reaktionszeit läuft er über die 100 Meter mit 10,92 eine Zeit unter 11 Sekunden.

11:45 Uhr

Kälin startet furios

Annik Kälin legt einen Super-Start in Götzis hin: Sie sprintet über die 100-Meter-Hürden zu starken 12,91 Sekunden – nur einmal in ihrer Karriere war sie schneller (12,87 bei Olympia in Paris). Die beiden anderen Schweizerinnen Sandra Röthlin und Liana Trümpi sind 13,58 (Röthlin) respektive 13,99 (Trümpi) gelaufen.

In Führung liegt nach der ersten Disziplin die Amerikanerin Taliyah Brooks, die nach starken 12,87 Sekunden bei 1144 Punkten steht – gefolgt von Kälin, die beim Hürdensprint 1138 Punkte sammelte.

11:09 Uhr

Start

Der Mekka des Mehrkampfs hat mit dem 100-Meter-Hürdenlauf der Siebenkämpferinnen begonnen.

09:44 Uhr

Willkommen

An diesem Wochenende findet in Götzis das traditionsreiche Mehrkampf-Meeting statt. Mit dabei sind auch die Schweizer Simon Ehammer, Finley Gaio und Andrin Huber bei den Männern sowie Annik Kälin, Sandra Röthlin und Liana Trümpi bei den Frauen. Ehammer träumt von seinem ersten Sieg in Götzis – gelingt ihm der grosse Coup?

Ende des Livetickers
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