Zeitplan Samstag
Zehnkampf:
11.45 Uhr: 100 Meter
12.55 Uhr: Weitsprung (Gruppe A+B)
14.35 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
16 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
18 Uhr: 400 Meter
Siebenkampf:
11.05 Uhr: 100 Meter Hürden
12.40 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
15.45 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
17 Uhr: 200 Meter
Ehammer über 100 Meter mit zweitschnellster Zeit seiner Karriere
Simon Ehammer sprintet in einem rasanten Lauf auf den zweiten Platz und überquert die Ziellinie nach 10,41 Sekunden – die zweitschnellste Zeit seiner Karriere. Den Sieg über die 100 Meter und gleichzeitig die zwischenzeitliche Führung sichert sich der kanadische Altmeister Damian Warner in überragenden 10,28 Sekunden. Im selben Lauf kommt Finley Gaio nach 10,76 Sekunden ins Ziel.
Andrin Huber läuft über 100 Meter Zeit unter 11 Sekunden
Andrin Huber kann mit seinem Start in den Wettkampf zufrieden sein: Nach einer starken Reaktionszeit läuft er über die 100 Meter mit 10,92 eine Zeit unter 11 Sekunden.
Kälin startet furios
Annik Kälin legt einen Super-Start in Götzis hin: Sie sprintet über die 100-Meter-Hürden zu starken 12,91 Sekunden – nur einmal in ihrer Karriere war sie schneller (12,87 bei Olympia in Paris). Die beiden anderen Schweizerinnen Sandra Röthlin und Liana Trümpi sind 13,58 (Röthlin) respektive 13,99 (Trümpi) gelaufen.
In Führung liegt nach der ersten Disziplin die Amerikanerin Taliyah Brooks, die nach starken 12,87 Sekunden bei 1144 Punkten steht – gefolgt von Kälin, die beim Hürdensprint 1138 Punkte sammelte.
Start
Der Mekka des Mehrkampfs hat mit dem 100-Meter-Hürdenlauf der Siebenkämpferinnen begonnen.
Willkommen
An diesem Wochenende findet in Götzis das traditionsreiche Mehrkampf-Meeting statt. Mit dabei sind auch die Schweizer Simon Ehammer, Finley Gaio und Andrin Huber bei den Männern sowie Annik Kälin, Sandra Röthlin und Liana Trümpi bei den Frauen. Ehammer träumt von seinem ersten Sieg in Götzis – gelingt ihm der grosse Coup?