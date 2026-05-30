Kälin startet furios

Annik Kälin legt einen Super-Start in Götzis hin: Sie sprintet über die 100-Meter-Hürden zu starken 12,91 Sekunden – nur einmal in ihrer Karriere war sie schneller (12,87 bei Olympia in Paris). Die beiden anderen Schweizerinnen Sandra Röthlin und Liana Trümpi sind 13,58 (Röthlin) respektive 13,99 (Trümpi) gelaufen.

In Führung liegt nach der ersten Disziplin die Amerikanerin Taliyah Brooks, die nach starken 12,87 Sekunden bei 1144 Punkten steht – gefolgt von Kälin, die beim Hürdensprint 1138 Punkte sammelte.