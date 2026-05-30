Kälin fällt auf Rang 8 zurück

Kälins erster Stoss landet bei soliden 13,55 Metern, wenngleich noch Luft nach oben besteht. Im zweiten Versuch steigert sie sich um 12 Zentimeter auf 13,67 Meter. Richtig zufrieden dürfte sie damit jedoch nicht sein – bleibt sie doch genau einen Meter unter ihrer Bestleistung. Röthlin schliesst diese Disziplin als beste Schweizerin ab: Mit 13,70 Metern kommt sie drei Zentimeter weiter als Kälin. Trümpi hingegen muss sich mit 12,57 Metern zufriedengeben und bleibt damit knapp anderthalb Meter unter ihrer persönlichen Bestmarke von 14,01 Metern.

Damit fällt Kälin auf Rang 8 zurück, Röthlin ist neu auf dem 17. Platz, Trümpi bleibt derweil auf dem 25. Rang.