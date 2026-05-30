Ehammer übernachtet auf Rang 1
Simon Ehammer läuft beim Mekka des Mehrkampfs richtig heiss und präsentiert sich in absoluter Topform: Nach dem ersten Tag übernachtet er im Zwischenklassement des Zehnkampfs auf dem ersten Rang und zeigt eine herausragende Leistung – allen voran in seiner Paradedisziplin Weitsprung, in der er mit 8,51 Metern nicht nur einen neuen Schweizer Rekord, sondern auch einen Mehrkampf-Weltrekord aufstellt. Damit liegt er nach fünf von zehn Disziplinen mit 4762 Punkten vor Weltmeister Leo Neugebauer (4632 Punkte) und Altmeister Damian Warner (4541 Punkte). Finley Gaio rangiert mit 4145 Zählern auf Platz 17, während Andrin Huber – der im Hochsprung keine Punkte sammelt – mit 3157 Punkten auf dem letzten Rang liegt.
Kälin beendet Tag 1 auf dem zweiten Platz
Dank ihres schnellen 200-Meter-Laufs mit neuer Bestleistung liegt Annik Kälin nach vier Disziplinen auf dem zweiten Zwischenrang und übernachtet somit auf einem Podestplatz. Mit 3859 Punkten liegt sie hauchdünn vor der Amerikanerin Taliyah Brooks (3849 Punkte) und ist damit 20 Zähler besser unterwegs als bei ihrem Schweizer Rekord. Beim Siebenkampf in Führung liegt derweil die Holländerin Sofie Dokter mit 3969 Punkten. Sandra Röthlin beendet den ersten Tag auf dem 17. Platz (3553 Punkte), während Liana Trümpi den 23. Rang (3472 Punkte) belegt.
Zeitplan Samstag
Zehnkampf:
11.45 Uhr: 100 Meter
12.55 Uhr: Weitsprung (Gruppe A+B)
14.35 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
16 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
18 Uhr: 400 Meter
Siebenkampf:
11.05 Uhr: 100 Meter Hürden
12.40 Uhr: Hochsprung (Gruppe A+B)
15.45 Uhr: Kugelstossen (Gruppe A+B)
17 Uhr: 200 Meter
400-Meter-Lauf bei den Männern macht Abschluss von Tag 1
Im 400-Meter-Lauf, der letzten Disziplin von Tag 1, läuft Ehammer eine Zeit von 47,33 Sekunden – eine starke Ergebnis, wenn man bedenkt, dass seine PB bei 47,18 liegt. Gaio und Huber, die im selben Lauf starten, kommen nach 48,71 Sekunden (Gaio) respektive 49,49 Sekunden (Huber) ins Ziel.
Ehammer führt Feld weiterhin an
Simon Ehammer liegt nach vier Disziplinen mit 3820 Punkten auf dem ersten Platz, gefolgt von Leo Neugebauer (3722 Punkte) und Damian Warner (3621 Punkte). Finley Gaio rangiert derweil auf dem 17. Platz (3270 Punkte). Huber tritt zum Hochsprung gar nicht erst an.
Ehammer im Hochsprung über 2 Meter, Huber tritt nicht mehr an
Ehammer meistert die Höhe von 2,03 Metern im zweiten Versuch, reisst bei 2,06 Metern dann dreimal und bleibt damit 5 Zentimeter unter seiner PB von 2,08. Gaio überspringt die Höhen von 1,85 und 1,88 Metern jeweils erst im dritten Anlauf, bei 1,91 Metern gelingt ihm dieses Kunststück jedoch nicht mehr. Huber tritt zum Hochsprung gar nicht erst an.
Kälin mit neuer Bestleistung über 200 Meter
Annik Kälin sprintet die 200 Meter in 23,33 Sekunden und stellt damit eine neue persönliche Bestleistung auf (zuvor 23,42 s). Liana Trümpi, die in Götzis ihr Debüt feiert, läuft nach 24,19 Sekunden ins Ziel. Sandra Röthlin erreicht eine Zeit von 24,75 Sekunden und zieht anschliessend zufrieden Bilanz: «Es war ein solider Tag und ich habe das Bestmögliche gemacht.»
Kälin fällt auf Rang 8 zurück
Kälins erster Stoss landet bei soliden 13,55 Metern, wenngleich noch Luft nach oben besteht. Im zweiten Versuch steigert sie sich um 12 Zentimeter auf 13,67 Meter. Richtig zufrieden dürfte sie damit jedoch nicht sein – bleibt sie doch genau einen Meter unter ihrer Bestleistung. Röthlin schliesst diese Disziplin als beste Schweizerin ab: Mit 13,70 Metern kommt sie drei Zentimeter weiter als Kälin. Trümpi hingegen muss sich mit 12,57 Metern zufriedengeben und bleibt damit knapp anderthalb Meter unter ihrer persönlichen Bestmarke von 14,01 Metern.
Damit fällt Kälin auf Rang 8 zurück, Röthlin ist neu auf dem 17. Platz, Trümpi bleibt derweil auf dem 25. Rang.
Ehammer weiterhin Erster
Nach dem Kugelstossen (15,15 Meter) behauptet Ehammer mit 2989 Punkten weiterhin die Spitze. Der Deutsche Leo Neugebauer macht jedoch dank starken 16,71 Metern gut 100 Punkte auf den Schweizer gut und lauert mit 2863 Punkten auf dem zweiten Rang – knapp vor Warner (2818 Punkte). Gaio belegt derweil Platz 12 (2574 Punkte), während Huber als 23. mit 2319 Punkten das Feld hinten abschliesst.
Zwischenklassement Siebenkampf
Nach zwei Disziplinen liegt Kälin auf dem fünften Rang. Wie bereits nach den 110-Meter-Hürden führt Taliyah Brooks das Feld an. Röthlin liegt derzeit auf Platz 18, Trümpi auf Platz 25.
Ehammer stösst Kugel über 15 Meter
Der Schweizer nimmt den Schwung gleich mit und stösst die Kugel an die 15 Meter ran auf 14,96. Im zweiten Versuch steigert er sich um weitere 20 Zentimeter und stösst die Kugel auf 15,14 Meter. Im dritten Versuch kann er sich nicht mehr steigern.
Gaio stösst die Kugel mit 13,97 Meter nahe an die 14-Meter-Marke, Huber auf 13,54.
Kälin springt auf 1,74 Meter, Trümpi und Röthlin auf 1,68 Meter
Trümpi und Röthlin nehmen die 1,68 Meter im dritten Versuch, scheitern danach aber dreimal an den 1,71 Metern. Besser läuft es für Annik Kälin: Sie überspringt 1,74 Meter im zweiten Anlauf, bevor auch für sie bei 1,77 Metern nach drei gerissenen Versuchen Schluss ist.
Simon Ehammer übernimmt nach zwei Disziplinen die Führung
Mit seinem Sprung auf 8,51 Meter übernimmt Ehammer nach zwei Disziplinen die zwischenzeitliche Führung – vor Damien Warner und dem Weltmeister Leo Neugebauer. Finley Gaio ist auf 7,49 Meter gesprungen und rangiert derzeit auf Rang 9. Andrin Huber fällt mit gesprungenen 6,69 Meter auf den vorletzten Platz zurück.