18-jähriges Ausnahmetalent bricht gleich mehrere Rekorde

Bei den australischen Meisterschaften sorgt das Ausnahmetalent Gout Gout für Schlagzeilen. Der 18-Jährige unterbietet über 200 Meter gleich diverse Bestmarken, seine eigene um satte 35 Hundertstelsekunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gout Gout, 18, läuft in Sydney 200 Meter in 19,67 Sekunden

Er bricht drei Rekorde: persönlich, national und Wettkampfrekord

Nur 15 Läufer weltweit waren je schneller als 19,67 Sekunden War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der Name Gout Gout wird man in der Leichtathletik-Szene die nächsten Jahre wohl noch des Öfteren hören. Das 18-jährige Ausnahmetalent hat bei den australischen Meisterschaften über 200 Meter eine absolute Duftmarke gesetzt.

Er gewinnt den Wettkampf im Olympic Park von Sydney mit einer Zeit von 19,67 Sekunden und bleibt damit erstmals unter 20 Sekunden. Seine bisherige Bestleistung unterbietet er um 35 Hundertstelsekunden. Neben seinem persönlichen Rekord bricht er gleichzeitig auch den nationalen und den Wettkampfrekord.

Erst 15 Mal wurden die 200 Meter schneller absolviert. Zum Weltrekord von Usain Bolt (39), der seit der WM 2009 bei 19,19 Sekunden liegt, fehlt Gout Gout allerdings noch einiges.