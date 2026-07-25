100-Meter-Halbfinal steht fest
Nach dem sechsten Vorlauf steht nun auch der Halbfinal der 100 Meter bei den Männern fest. Daryl Bachmann läuft mit 10,50 Sekunden die bisherige Bestzeit. Der Halbfinal findet um 16.50 Uhr statt.
Lauf unter Protest
Beim sechsten und letzten 100-Meter-Vorlauf startet Elia Zimmermann zu früh und wird dafür disqualifiziert. Der Oberwalliser bleibt aber auf seiner Bahn und läuft das Rennen unter Protest. Diesen Vorlauf gewinnt Akira Eghagha.
Nächste Medaillen-Entscheidung gefallen
Der erste Schweizer Meister bei den Männern steht fest. Im Hochsprung setzt sich Jérome Hostettler vor Alain Pfammater und Léo Courtine durch. Hostettler ist der Einzige, der die Marke von 2,10 Metern überspringt.
100-Meter-Lauf der Frauen
Der 100-Meter-Halbfinal steht fest neben Mujinga Kambundji qualifiziert sich auch die Saison-Schnellste Géraldine Di Tizio-Frey. Ob es zum Showdown zwischen den beiden Sprinterinnen kommt, wird sich zeigen.
Medaillen-Entscheidung im Speerwurf
Sabrina Boss knackt heute als einzige die 60-Meter-Marke und gewinnt somit den Speerwurf der Frauen. Die Thunerin setzt sich mit 60,88 Metern vor Leonie Hügli mit 59,71 Metern durch. Dritte wird Selina Capaul mit 49,86 Metern. Boss qualifiziert sich damit für die EM in Birmingham.
Noch nicht auf Hochtouren
Kambundji kommt bei ihrem 100-Meter-Vorlauf als Zweite hinter Fabienne Hoenke ins Ziel. Mit 11,73 Sekunden liegt bei der Schweizer-Rekord-Halterin wohl mehr drin. Für den Halbfinal ist Kambundji qualifiziert. Dieser findet um 16.35 Uhr statt.
Kambundji in den Startlöchern
In wenigen Augenblicken fallen die Startschüsse zu den 100-Meter-Vorläufen. Mujinga Kambundji läuft in der zweiten der sieben Gruppen.
400-Meter-Final der Männer fix
Der fünfte 400-Meter-Vorlauf der Männer ist mittlerweile durch und die Finalisten stehen fest. Die Bestzeit aller 33 Athleten läuft Haydn Brotschi mit 46,37 Sekunden. Der Final findet morgen um 13.35 Uhr statt.
Die erste Schweizer Meisterin steht fest
Maria Zanoni vom LC Therwil holt sich beim Weitsprung der Frauen die Goldmedaille ab und verteidigt somit ihren Titel vom letzten Jahr. Mit 6,34 Metern sichert sich Zanoni den Sieg vor Liana Trümpi mit 6,29 Metern und Lucia Acklin mit 6,18 Metern.
Beeindruckende Leistung
Mit ihrem Lauf lässt Audrey Werro die gesamte Konkurrenz locker hinter sich. Die zweitschnellste Zeit des Tages läuft Mélanie Roland mit 52,89 und ist so über zwei Sekunden langsamer als Werro.