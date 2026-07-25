Leichtathletik-SM im Ticker Kambundji nicht auf Hochtouren – aber im Halbfinal

Während der nächsten zwei Tage dreht sich im Zürcher Letzigrund bei der Schweizer Meisterschaft alles um die besten Schweizer Leichtathleten. Bereits am ersten Tag wird sich zeigen, ob es Mujinga Kambundji gelingt, über 100 Meter das EM-Ticket zu lösen.