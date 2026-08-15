Nächste Medaille! Lobalu läuft über 10'000 Meter zu Silber

Trotz grossem Kampf: Kälin verpasst die Medaillen

Annik Kälin zeigt zum Abschluss des Siebenkampfs im 800-Meter-Lauf einen engagierten Auftritt und setzt die vor ihr platzierte Sofie Dokter unter Druck. Abschütteln kann sie die Holländerin aber nicht – am Ende kommen die beiden innerhalb von drei Hundertstelsekunden ins Ziel. So kann Kälin keine Punkte mehr gutmachen und verbleibt mit 6630 Punkten auf dem undankbaren vierten Rang.

Im SRF-Interview nach der letzten Disziplin offenbart sie gemischte Gefühle: «Jemand muss Vierte werden. Es wäre viel dringelegen, aber das Niveau ist brutal hoch. Mit so einer Punktzahl musst du zufrieden sein – es zeigt das Niveau, das ich derzeit habe. Es ist sicher schade, weil Medaillen immer cool sind. Es spornt aber an, weiter an den Schwächen zu arbeiten, um das Niveau noch weiter hoch zu bringen. Ich denke, wir haben in dieser Saison schon viel richtig gemacht. Ich habe extreme Fortschritte machen können und bin sehr konstant gewesen. Und es ist etwas anderes, als Favoritin an einen Anlass zu gehen. Es ist cool, das einmal erlebt zu haben. Die Tendenz ist richtig, sie zeigt nach oben.»

Weiter vorne wehrt die Irin Kate O'Connor die Angriffe ihrer ersten Verfolgerin Emma Oosterwegel (Hol) ab und kann ihre Gesamtführung so behaupten. Am Ende holt sie mit 38 Punkten Vorsprung EM-Gold im Siebenkampf.