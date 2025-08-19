DE
Karriereende?
Ukrainische Weltklasse-Leichtathletin für vier Jahre gesperrt

Maryna Bech-Romantschuk gewann zweimal WM-Silber. Nun wird der 30-jährigen Ukrainerin ein positiver Dopingtest zum Verhängnis.
Publiziert: 19:35 Uhr
Es hat sich ausgesprungen: Maryna Bech-Romantschuk.
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die ukrainische Weit- und Dreispringerin Maryna Bech-Romantschuk ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Bei der 30-Jährigen wurde die Verwendung von Testosteron nachgewiesen, wie die unabhängige Integritätskommission (AIU) des Leichtathletik-Weltverbands mitteilte.

Die Sperre gilt rückwirkend ab dem 13. Mai dieses Jahres. Seitdem ist Bech-Romantschuk bereits suspendiert. Zudem werden alle Ergebnisse seit dem 7. Dezember 2024 annulliert.

Die Sperre könnte nun das vorzeitige Karriereende von Bech-Romantschuk bedeuten. Sowohl im Weit- als auch im Dreisprung gehörte die Ukrainerin seit Jahren zur Weltspitze. 2019 in Doha gewann sie im Weitsprung WM-Silber, vier Jahre später belegte sie bei der WM in Budapest im Dreisprung den 2. Platz. In derselben Disziplin wurde sie 2022 in München Europameisterin.

