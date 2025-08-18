Dominic Lobalu muss aufgrund einer Muskelzerrung im hinteren Oberschenkel auf die Starts an der Athletissima in Lausanne und an den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld verzichten.

Dominic Lobalu kann an der Athletissima und den Schweizer Meisterschaften nicht an den Start gehen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dominic Lobalu verzichtet diese Woche auf die Starts an der Athletissima in Lausanne (5000 m) und an den Schweizer Meisterschaften in Frauenfeld (1500 m). Der St. Galler leidet an einer Muskelzerrung. Dies teilt sein Management mit.

Lobalu hat vergangenen Samstag beim Lauftraining in St. Gallen einen abrupt auftretenden Schmerz im hinteren Oberschenkel verspürt, worauf er die Einheit nach Rücksprache mit seinem Coach Markus Hagmann sofort abgebrochen hat. Die MRI-Untersuchung vom Sonntag hat eine Muskelzerrung ergeben, die es in den nächsten Tagen auszukurieren gilt.

Der 10'000-m-Europameister wird nun zusammen mit dem Team der Medbase Abtwil alles daran setzen, sowohl bei Weltklasse Zürich (3000 m) in anderthalb Wochen als auch an der WM in Tokio (10'000 m/5000 m) Mitte September gesund am Start zu sein. Ein Belastungstest in einer Woche soll Aufschluss über den weiteren Saisonverlauf geben.