Erriyon Knighton wird in nächster Zeit keine Wettkämpfe bestreiten. Der amerikanische Sprinter wurde wegen Dopings für vier Jahre gesperrt.

Erriyon Knighton wird aus dem Verkehr gezogen. Foto: AP

Darum gehts US-Sprinter Erriyon Knighton wegen Doping vier Jahre gesperrt

Knighton behauptet, Trenbolon stamme von kontaminiertem Ochsenschwanzgericht

Der US-amerikanische Sprinter Erriyon Knighton (21) ist wegen eines positiven Dopingtests für vier Jahre gesperrt worden. Das gab der Internationale Sportgerichtshof CAS bekannt.

Damit hat er Berufungen des Leichtathletik-Weltverbands World Athletics und der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada teilweise stattgegeben. Zuvor war der mehrmalige WM-Medaillengewinner von einem US-Schiedsgericht freigesprochen worden.

Bei dem 21-Jährigen war bei einer Dopingprobe im Mai 2024 das anabole Steroid Trenbolon nachgewiesen worden. Knighton erklärte, dass die Substanz von einem kontaminierten Ochsenschwanzgericht stamme. Der Internationale Sportgerichtshof kam zum Schluss, dass es dafür keine Beweise gebe.

Verpasst wohl Olympia 2028

Knighton war aufgrund der positiven Dopingprobe bereits im vergangenen Jahr für mehr als zwei Monate suspendiert worden. Die Zeit wird zwar von der vierjährigen Sperre abgezogen, die Olympischen Spiele in Los Angeles 2028 wird er nach jetzigem Stand dennoch verpassen. Für die am Samstag beginnenden Weltmeisterschaften in Tokio hatte sich der Leichtathlet nicht qualifiziert.

Bei der WM 2022 in Eugene hingegen holte Knighton über die 200 Meter Bronze, ein Jahr später bei den Titelkämpfen in Budapest über dieselbe Distanz Silber. Bei Weltklasse Zürich 2023 war er, ebenfalls über 200 Meter, hinter seinem Landsmann Noah Lyles (28) auf den 2. Platz gelaufen.