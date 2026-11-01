Ciara Mageean ist im Alter von 34 Jahren ihrem Krebsleiden erlegen. Die Irin wurde 2024 Europameisterin über 1500 Meter und feierte damit ihren grössten Erfolg.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Trauer in der Leichtathletik: Die irische Leichtathletin Ciara Mageean ist am Sonntagmorgen im Alter von 34 Jahren gestorben. «Heute Morgen um 6.30 Uhr hat Ciara, umgeben von ihren Liebsten, ihren Kampf gegen den Krebs verloren», heisst es unter einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil.

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Mageean nahm 2016 und 2020 an den Olympischen Spielen über 1500 Meter teil, 2024 verpasste sie die Wettkämpfe in Paris aufgrund einer Achillessehnenverletzung. Ihren grössten Erfolg hatte sie da aber bereits eingefahren: In Rom wurde sie im Juni 2024 Europameisterin.

Im Juli 2025 machte sie öffentlich, dass sie an Krebs erkrankt ist. «Als geliebte Tochter, Schwester, Ehefrau, Freundin und Inspiration für so viele Menschen wird sie schmerzlich vermisst werden», heisst es weiter unter dem Instagram-Post. Und auf irisch steht: «Möge Gott ihrer Seele gnädig sein.»