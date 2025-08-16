DE
Drei Schweizer Siege
Kambundji, Kälin und Moser siegen in Bern

Beim CITIUS-Meeting in Bern kann das Publikum im Hauptprogramm drei Schweizer Siege bejubeln.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Ditaji Kambundji gewinnt beim Heimspiel in Bern.
Von den Hürdenläuferinnen ist am Samstagabend Geduld gefordert, da das Programm im Leichtathletikstadion Wankdorf wegen eines Gewitters um etwa eine Dreiviertelstunde verschoben werden muss. Ditaji Kambundji kommt mit diesem Umstand mühelos zurecht und setzt sich im letzten Rennen des Tages souverän in 12,66 Sekunden durch. Dies ist eine Leistung, die sich durchaus sehen lassen darf. Die Schweizer Rekordhalterin unterbietet damit einmal mehr die Limite für die WM im September in Tokio (12,73).

Den zweiten Schweizer Sieg gibt es im Weitsprung dank Annik Kälin, die eine Bestweite von 6,70 m erzielt. Damit kommt die Schweizer Rekordhalterin bis auf acht Zentimeter an ihre nationale Saisonbestleistung heran.

Im Stabhochsprung-Wettkampf, der ebenfalls von einem langen, gewitterbedingten Unterbruch betroffen ist, setzt sich Angelica Moser mit 4,63 m durch. Die Europameisterin greift erst nach der Regenpause ins Geschehen ein und meistert diese Höhe im zweiten Versuch.

