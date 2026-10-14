Diamond-League-Final kommt 2027 wieder nach Zürich

Die Wanda Diamond League hat ihren Kalender für das kommende Jahr veröffentlicht. Der Saisonfinal findet wieder im Letzigrund am 25. und 26. August 2027 statt.

Darum gehts Zürich wird drei Jahre lang alleiniger Diamond-League-Finalort

2027 findet das Final am 25. und 26. August im Letzigrund statt

Das Meeting dient auch als Test für die WM in Peking

Fabienne Kleinhenz

Wie Weltklasse Zürich mitteilt, wird Zürich in den kommenden drei Jahren alleiniger Gastgeber des Diamond-League-Finals sein. 2027 findet der Saisonabschluss am 25. und 26. August im Letzigrund statt.

Die Saison 2027 ist besonders wichtig: Im September finden in Peking die Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. Weltklasse Zürich bietet den Athletinnen und Athleten damit eine wichtige Standortbestimmung vor dem grossen internationalen Höhepunkt.

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Die Wanda Diamond League ist die bedeutendste Meetingserie der Leichtathletik. Sie umfasst 14 Meetings, bei denen die Athletinnen und Athleten wichtige Punkte für die Qualifikation zum Final sammeln können.