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Leichtathletik
Leichtathletik: Olympiasiegerin in Frontal-Crash verwickelt
Dashcam zeigt Aufprall
Olympiasiegerin in Frontal-Crash verwickelt
Tara Davis-Woodhall teilt die Dashcam-Aufnahmen ihres Autounfalls via Instagram. Die Olympiasiegerin im Weitsprung kommt glücklicherweise mit leichten Verletzungen davon.
Publiziert: 16:02 Uhr
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