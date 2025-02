Matthias Kyburz läuft den Sevilla-Marathon in 2:06:40 Stunden und ist neu zweitschnellster Schweizer. Der achtfache OL-Weltmeister übertrifft die Bestzeit seines Trainers Viktor Röthlin.

Bestzeit des Trainers in Sevilla geknackt

1/2 Matthias Kyburz ist mit 2:06:40 in Sevilla neu zweitschnellster Schweizer Marathonläufer. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Knapp ein Jahr nach seinem Marathondebüt in Paris samt Olympia-Qualifikation überzeugt Matthias Kyburz am Sonntag in Sevilla über die 42,195 km erneut. Der Fricktaler kommt als Vierter nach 2:06:40 Stunden ins Ziel.

Der achtfache OL-Weltmeister überflügelt somit seinen Coach Viktor Röthlin (2:07:23) und avanciert zum zweitschnellsten Schweizer Marathonläufer hinter Rekordhalter Tadesse Abraham (2:04:40). Allerdings muss erwähnt werden, dass Röthlin noch nicht auf die neusten Innovationen im Schuhmaterial zurückgreifen konnte.

Fokus auf OL-WM in Finnland

Kyburz senkt die persönliche Bestzeit in seinem dritten Marathon um fast eine Minute. Einen Monat nach seiner Halbmarathon-Bestzeit in Sevilla (1:01:46) und der erfüllten Strassenlauf-EM-Limite verpasst der 35-Jährige die hochgesteckte WM-Limite (2:06:30) für Tokio lediglich um 14 Sekunden.

Der Olympia-30. des letzten Jahres plant indes ohnehin nicht mit dem Leichtathletik-Grossanlass Mitte September. Sein nächstes Augenmerk gilt der OL-WM Anfang Juli in Finnland, wo er seinen neunten und wohl letzten WM-Titel anstrebt, ehe er auf die olympische Marathondistanz zurückkehren wird.