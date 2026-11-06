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Endlich kann Angelica Moser (28) aufatmen. Ihr Freund Kevin Bozon (30) hat nach monatelanger Vereinssuche einen neuen Klub gefunden. Der Eishockeyspieler steht bis Ende der Saison bei La Chaux-de-Fonds unter Vertrag. Für die Stabhochspringerin ist das eine wunderbare Nachricht. «Ich bin extrem erleichtert», sagt sie gegenüber Blick.

Noch im Sommer war auch die Wohnsituation des Paars ungewiss. Nachdem Bozon den HC Ajoie verlassen hatte, wusste er nicht, wo seine sportliche Reise weitergeht. Für das gemeinsame Leben im Jura stellte sich damit eine grosse Frage. Damals sagte Moser, dass es ihr wehtue, ihren Partner in dieser schwierigen Situation zu sehen: «Ich wünsche ihm einfach, dass er eine gute Lösung findet.»

Sie bleiben im Jura

Nun ist diese Lösung da – und für das Paar hätte es kaum besser kommen können. Die beiden können in ihrer gemeinsamen Wohnung in Courrendlin JU bleiben. Zwar liegt La Chaux-de-Fonds rund eine Stunde entfernt, doch das sei machbar. «Es hat auch andere Jurassier im Team, Kevin fährt jeweils zusammen mit ihnen.»

Vor allem aber freuen sich beide, dass sie ihr gewohntes Zuhause behalten können. «Wir fühlen uns in unserer Wohnung sehr wohl», sagt Moser. Und mit einem Schmunzeln fügt sie hinzu, dass ein Umzug zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin nicht ideal gewesen wäre: Vor sechs Wochen wurde sie an der Hand operiert. «Ich hätte nur delegieren können. Das wäre nicht nett gewesen», sagt sie lachend.

Die Sprünge müssen noch warten

Bei Moser selbst ist weiterhin Geduld gefragt. Sechs Wochen nach der Operation wegen ihrer Handfraktur befindet sie sich im Aufbau. Fitness- und Krafttraining sind bereits möglich, technisch muss sie sich aber noch zurückhalten. Springen kann sie noch nicht.

«Das braucht jetzt Geduld – und das ist nie die Stärke von Sportlern», erklärt sie lachend. Sorgen mache sie sich zwar keine. Trotzdem juckt es sie in den Fingern: «Vor allem, wenn ich die anderen im Training sehe, wie sie springen. Das macht dann schon Lust.» Noch muss sie sich gedulden. Aber immerhin gibt es privat endlich wieder Grund zur Freude.