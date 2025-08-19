Weil Armand Duplantis fehlt, ist der Weg frei für Emmanouil Karalis. Der griechische Stabhochspringer überquert beim City Event der Athletissima in Lausanne als einziger Teilnehmer die 6-Meter-Marke.

Stabhochspringer Emmanouil Karalis krallt sich beim City Event der Athletissima in Lausanne den Sieg. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stabhochspringer Emmanouil Karalis feiert beim City Event der Athletissima in Lausanne seinen ersten Sieg in der Diamond League. Der 25-jährige Grieche nutzt die Abwesenheit von Dominator Armand Duplantis und setzt sich mit einem Sprung über 6,02 m durch.

Karalis meistert die Höhe im dritten und letzten Versuch, als er bereits als Sieger feststeht. Danach beendet er den Wettkampf am Ufer des Genfersees, der bei ungünstigen, weil regnerischen Bedingungen stattfindet. Die Franzosen Thibaut Collet und Renaud Lavillenie komplettieren mit Sprüngen über 5,82 m das Podest.

Karialis ist als einziger Teilnehmer der Konkurrenz in dieser Saison bereits mehrfach über 6 m gesprungen und bestätigt seine Favoritenrolle eindrucksvoll. In der laufenden Diamond-League-Saison hat der Olympia-Dritte von Tokio zuvor fünf Mal den 2. Platz belegt - stets hinter Weltrekordhalter Duplantis. In Lausanne gelingt ihm nun der längst fällige Premierensieg.