Ajla Del Ponte ist zurück in der Schweiz. Warum sie sich für den Wechsel entschieden hat, was sie sich davon erhofft und was sie am meisten vermisste.

Darum gehts Ajla Del Ponte trainiert nach sieben Jahren in Holland neu in Bern und Magglingen bei Rothenbühler

Nach elf Jahren mit Laurent Meuwly wollte Del Ponte aus ihrer Komfortzone heraus und suchte Neues

Sie hofft auf schnelle Zeiten, mehr Ruhe und Wochenenden im Tessin bei Familie und Freunden

Yara Vettiger Reporterin Sport

Sieben Jahre lang war Holland ihr sportliches Zuhause. Jetzt zieht es Ajla Del Ponte (30) zurück in die Schweiz. Die Sprintrakete aus Locarno mit der Sternstunde 100-Meter-Olympiafinal 2021 wagt einen Neuanfang und trainiert seit drei Wochen in Bern und Magglingen bei der erfolgreichen Gruppe von Coach Adrian Rothenbühler.

Der Start sei super gelaufen. «Ich bin zufrieden. Es gibt viele neue Sachen, die ich lerne. Es macht Spass.» Nach elf Jahren beendet Del Ponte die Zusammenarbeit mit ihrem bisherigen Trainer Laurent Meuwly. Der Grund für den Wechsel? «Ich brauchte etwas Neues nach so vielen Jahren. Ich hatte das Gefühl, ich war zu sehr in meiner Komfortzone.» Sie habe bewusst eine neue Herausforderung gesucht. «Ich wollte etwas, das mich aus dieser Komfortzone rausholt.»

Noch viele schnelle Zeiten

Sportlich hat die Tessinerin eine klare Hoffnung mit diesem Wechsel: «Noch viele schnelle Zeiten! Das ist das Hauptziel.» Doch der Wechsel soll auch persönlich etwas bewegen. Sie erhofft sich mehr Ruhe, Zeit mit Familie und Freunden und möchte wieder mehr ihre innere Mitte finden.

Dafür hat sie in Bern eine Wohnung bezogen. Am Wochenende geht es jeweils zurück ins Tessin. «Ich fühle mich wohler hier. Ich kann meine Eltern und meinen Bruder jede Woche sehen. Das ist wichtig für mich. Das habe ich während meiner Zeit in Holland sehr vermisst.»

Starker Teamgeist

Dass Del Ponte nicht nur an sich denkt, bewies sie bereits bei der EM in Birmingham im vergangenen Sommer. Obwohl sie im Halbfinal noch für die Schweizer 4x100-m-Staffel gelaufen war, verzichtete sie im Final freiwillig auf ihren Platz zugunsten von Fabienne Hoenke. Sie wollte kein Risiko für das Team sein. Die Schweiz holte schliesslich Silber – auch dank Del Pontes starkem Teamgeist.

Ihre grössten persönlichen Erfolge feierte die 30-Jährige 2021 mit EM-Gold über 60 Meter in der Halle und dem fünften Platz im Olympia-Final über 100 Meter in Tokio 2021. Nun soll das neue Kapitel in der Heimat weitere schnelle Zeiten bringen.