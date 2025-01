Kritik an der Wada und kein Sorry für Flückiger

1/7 Ernst König, der Schweizer Antidoping-Chef, posiert mit einem Fläschchen für die A-Probe (l.) und die B-Probe. Foto: BENJAMIN SOLAND

Nicola Abt Reporter Sport

Gleich zwei prominente Namen des Schweizer Sports lieferten zuletzt Schlagzeilen, die mit der Dopingbekämpfung zu tun haben. Klotens Miro Aaltonen (31) blieb in einer Kontrolle hängen und Snowboarder Iouri Podladtchikov (36) deckte mit seinem Blitz-Comeback unbeabsichtigt einen Systemfehler auf. Der Olympiasieger hätte sich in der Vorbereitung unbemerkt mit Dopingmitteln vollstopfen können. Höchste Zeit, sich mit Ernst König, dem Schweizer Anti-Doping-Chef, an einen Tisch zu setzen.