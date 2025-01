Am Freitag wird Kloten-Topskorer Miro Aaltonen wegen eines Doping-Vergehens aus dem Verkehr gezogen. Gegenüber der finnischen Agentur STT spricht er darüber und räumt ein Fehlverhalten im Ausgang ein.

1/4 Miro Aaltonen wurden wegen eines Dopingverdachts provisorisch gesperrt worden. Foto: keystone-sda.ch

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Wie die finnische Nachrichtenagentur STT schreibt, hat sich Kloten-Star Miro Aaltonen am späten Freitagabend zu seinem Dopingfall geäussert. Er wird darin wie folgt zitiert: «Während der Spielpause vor Weihnachten 2024 war ich in einem Nachtclub und habe offenbar zu Unterhaltungszwecken eine Substanz konsumiert, die nicht die Leistung steigert, aber im Sport verboten ist.»

Um welche Substanz es sich dabei handelt, ist im Artikel, der bereits von zahlreichen finnischen Zeitungen übernommen worden ist, nicht die Rede. Aber der finnische Nationalspieler sagt weiter, dass es ein dummer Fehler gewesen sei. «Ich werde mir Hilfe holen und trage die Konsequenzen für mein Handeln. Sobald es mir erlaubt ist, möchte ich meinen Beruf wieder ausüben. Ich entschuldige mich aufrichtig für das, was ich getan habe gegenüber meinen Liebsten und dem EHC Kloten, den Fans und den Teamkollegen», wird Aaltonen zitiert.

Im Bus gestoppt

Der Stürmer, der in dieser Saison schon 20 Tore geschossen hat, befand sich am Freitagnachmittag mit dem EHC Kloten bereits im Bus auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Genf (0:2-Niederlage), als der Verein darüber informiert wurde, dass Aaltonen von der Swiss Sport Integrity aufgrund eines potenziellen Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmungen provisorisch auf unbestimmte Zeit gesperrt worden ist. Der Verein hat sich aber bis jetzt nicht näher zum Fall geäussert.

Aaltonen wird dem EHC Kloten nun in der entscheidenden Phase der Meisterschaft nicht zur Verfügung stehen, was die zum Greifen nahe Playoff-Qualifikation der Zürcher Unterländer in Gefahr bringt. Doch womöglich wird sein Dopingfall auch noch den SC Bern und seine Ausländerplanung tangieren, bei diesem hat der Finne ab der kommenden Saison für zwei Jahre unterschrieben.

