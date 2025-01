1/4 Bernd Wolfs Gedanken sind auch bei Miro Aaltonen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Kloten-Sportchef erschüttert: Starstürmer Aaltonen wegen Dopings gesperrt und entlassen

Bernd Wolf: Aaltonen traf dumme Entscheidung, bleibt Teil der Familie

«Ich brauche einen Kaffee, ich habe wenig geschlafen», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler (36) in der ersten Drittelspause gegen Biel. Wer kann es ihm verdenken, nach den letzten anderthalb Tagen. Am Freitagnachmittag wurde die Sperre wegen eines Doping-Befunds bei Starstürmer Miro Aaltonen (31) bekannt. Er war am 18. Dezember nach dem Spiel gegen Lugano (6:3-Sieg) in einer Probe hängengeblieben.

Es folgte am späten Freitagabend Aaltonens Geständnis gegenüber der finnischen Nachrichtenagentur STT, in einem Nachtklub eine verbotene Substanz zu sich genommen zu haben, worauf am Samstagnachmittag die Vertragsauflösung erfolgte. Und daneben wurde auch noch Eishockey gespielt.

«Er hat eine blöde Entscheidung getroffen»

Kloten gelang es, am Samstagabend trotz des ganzen Wirbels das wichtige Heimspiel gegen Biel mit 3:2 zu gewinnen. Dank einer überzeugenden Mannschaftsleistung. Und danach stand Verteidiger Bernd Wolf (27) hin und gab gegenüber MySports ein eindrückliches Interview: «Das hat uns alle etwas schockiert – wir sind auch Menschen. Aaltonen hat eine blöde Entscheidung getroffen, aber er war und ist noch immer ein Teil unserer Familie.»

1:44 EHC Kloten – EHC Biel 3:2: Säteri-Panne haucht Kloten neues Leben ein

Der österreichische Nationalspieler erklärte danach aber auch noch, weshalb Eishockey der perfekte Sport sei, um auf eine solche Hiobsbotschaft reagieren zu können. Das ganze Interview gibts oben im Video.

