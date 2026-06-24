DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
WM 2026: Nach Boston trinken Schotten Miami leer
Keiner ist vor ihnen sicher
Schottische Fans animieren Jogger zu «Ex und hopp»
Die «Tartan Army» ist nun in Florida unterwegs. Auch dort sorgen die Schottland-Fans vor dem Spiel gegen Brasilien für ausgelassene Stimmung.
Publiziert: vor 40 Minuten
Teilen
Kommentieren
Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
Fussball-WM 2026
0:12
«Nächste Frage»
Reporter bekommt von Ronaldo keine Antwort
1:00
Keiner ist vor ihnen sicher
Schotten animieren Jogger zu «Ex und hopp»
1:22
Sechste WM in Folge getroffen
Cristiano Ronaldo holt sich nächsten WM-Rekord
0:54
Las Vegas machts möglich
So geht Luxus-Public-Viewing der Extraklasse
1:10
Abzocke oder originell?
Bar serviert WM-Pokal-Bier für 30 Dollar
0:53
Hilfloser Fifa-Präsident
Brasil-Legenden spielen mit Infantino Katz und Maus
1:07
Historische Public Viewings
Türken-Fans nach WM-Aus bitter enttäuscht
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
Schottland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen