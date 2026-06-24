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Keiner ist vor ihnen sicher
Schottische Fans animieren Jogger zu «Ex und hopp»

Die «Tartan Army» ist nun in Florida unterwegs. Auch dort sorgen die Schottland-Fans vor dem Spiel gegen Brasilien für ausgelassene Stimmung.
Publiziert: vor 40 Minuten
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