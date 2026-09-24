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Keine Panik auf der Bündner Titanik
«Schwacher Saisonstart des HCD? Holden wird das hinbiegen»

Vier Spiele, vier Punkte und drei Niederlangen in Folge: So hat sich der HCD den Saisonstart sicher nicht vorgestellt. Raphi Walser und Dino Kossler gehen im «Schliifts?!» der Ursache des Fehlstarts des Überfliegers der letzten Saison auf den Grund.
Publiziert: 14:10 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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