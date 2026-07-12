Darum gehts
- Conor McGregor verliert UFC-Comeback in Las Vegas nach 69 Sekunden
- Ire knickt ohne Gegnerkontakt um, Verdacht auf Kreuzbandriss
- Über 20 Mio. Franken Ticketeinnahmen für den Event am Samstag
Auf diesen Kampf haben wohl alle MMA-Fans gewartet. Nach fünfjähriger Absenz kehrt Conor McGregor (37) aus Irland ins Oktagon zurück und kämpft gegen den US-Amerikaner Max Holloway (34). Klar, dass sowas der Hauptkampf des UFC-Abends in Las Vegas ist.
Doch der erwartete Höhepunkt zwischen dem Iren und dem US-Amerikaner bleibt aus. Der Kampf endet bereits nach 69 Sekunden durch ein technisches K.o. Viel Kampf bekamen die Fans nicht für ihr Geld.
UFC-Boss Dana White (56) teilte noch vor dem Event mit, dass alleine die Ticketeinnahmen umgerechnet über 20 Millionen Franken in die Kasse gespült haben sollen. «Der Conor-McGregor-Effekt ist riesig», sagt White in einer Pressekonferenz vor dem Anlass in der Nacht auf Sonntag. So riesig dieser Effekt auch war, so schnell verpuffte dieser im Oktagon.
Hat sich der Ire das Kreuzband gerissen?
McGregor will zu viel, stürmt sofort mit Kick-Kombinationen los. Dann der Schock: Der Ire knickt ohne gegnerische Einwirkung weg, geht zu Boden.
Holloway setzt sofort mit harten Treffern am Kopf nach. McGregor greift Holloway in der Folge wieder an, dieses Mal versucht er es mit den Fäusten und geht schon wieder zu Boden. Der US-Amerikaner stellt fest: Der Ire hat sich verletzt. Der Kampf ist vorbei. Holloway gewinnt durch einen technischen K.o. nach 69 Sekunden. UFC-Boss White bestätigt, dass man bei McGregor von einem Kreuzbandriss ausgehe. Ob der Ire zukünftig nochmals ein Comeback gibt, ist derzeit unklar.
Es war das zweite Aufeinandertreffen zwischen McGregor und Holloway. Der erste Kampf ging 2013 an den Iren. Der zweite nun an den US-Amerikaner. Lassen es die beiden Kämpfer nun bei einem 1:1 bleiben? Wie dem auch sei. Die UFC-Veranstalter werden sich bei einem weiteren McGregor-Comeback wohl gut überlegen, ob sie dieses als Hauptkampf ansetzen wollen.