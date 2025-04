1/16 Das sind die Nominierten: Debora Annen, Junioren-Weltmeisterin im Monobob. Foto: Thomas Rickenmann

Nominierte erzielten Edelmetall bei Junioren-Grossanlässen in verschiedenen Sportarten

Seit 43 Jahren wird die bedeutendste Auszeichnung im Schweizer Nachwuchssport bereits vergeben – und unter den Gewinnerinnen und Gewinnern sind mittlerweile grosse Namen wie Marco Odermatt, Belinda Bencic, Nino Schurter oder Lara Gut-Behrami. Jetzt darf wieder für den Sporthilfe-Nachwuchspreis abgestimmt werden!

Von allen Nominierten fürs Jahr 2024 gab es Edelmetall an einem Junioren-Grossanlass zu bejubeln. Bei den Frauen hat sich etwa Debora Annen (23) in Position für die Siegprämie von 12’000 Franken gebracht, sie wurde Junioren-Weltmeisterin im Monobob. Leichtathletin Lucia Acklin (18) gewann Silber im Siebenkampf an der U20-WM, Noémie Wiedmer (18) wurde Erste an den Youth Olympic Games im Snowboardcross, die Judoka April Fohouo (19) kämpfte sich zum U21-Europameistertitel und Ski-Ass Malorie Blanc (21) holte Junioren-WM-Gold im Super-G.

Auf männlicher Seite belegte Gian-Andrea Stragiotti (17) an den Youth Sailing World Championship U19 im Formula Kite den zweiten Platz, Isai Näff (19) wurde an der Junioren-WM im Langlauf Zweiter über 10 km klassisch, Ski-Hoffnung Lenz Hächler (22) siegte an der Junioren-WM im Slalom, Alban Aebersold (21) triumphierte an der Junioren-WM im Degenfechten und Matthieu Bührer (18) brillierte sowohl im Orientierungslauf (erster Rang Junioren-WM, Langdistanz) als auch in der Leichtathletik (erster Rang Off-Road-EM U20, Berglauf Uphill).

Noch bis am 4. Mai abstimmen

In der Kategorie Team gibt es 15’000 Franken Preisgeld abzuräumen. Nominiert ist das Beachvolleyball-Duo Leona Kernen/Muriel Bossart (U20-EM-Titel), die Curling-Equipe um Fabienne Rieder, Selina Gafner, Selina Rychiger und Xenia sowie Zoe Schwaller (Gold an Junioren-WM) und die Leichtathletik-Staffel Alicia Masini, Carina Stettler, Chloé Rabac, Lia Thalmann, Michelle Liem und Timea Rankl (zweiter Rang an U20-WM über 4x100 m).

Abgestimmt werden kann hier – und zwar noch bis am 4. Mai. Ergänzt werden diese Resultate durch die Stimmen der fünfköpfigen Fachjury sowie einer Medienjury. Am 15. Mai findet schliesslich die Preisverleihung statt. Dort werden unter anderen Ski-Legende Bernhard Russi, Biathletin Amy Baserga und die Olympia-Bronze-Ruderer Andrin Gulich und Roman Röösli erwartet.

