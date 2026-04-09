Kantersieg – Handball-Nati löst EM-Ticket

Die Schweizer Handballerinnen bezwingen auswärts Bosnien-Herzegowina deutlich und da Italien Holland unterliegt, hat das Team von Cheftrainer Knut Ove Joa die EM-Teilnahme auf sicher.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

EM, wir kommen! Die Schweizer Handballerinnen sind zum dritten Mal in Serie nach 2022 und 2024 dabei, wenn im Dezember an der Kontinentalmeisterschaft um den Titel gespielt wird.

Da die Schweizerinnen am zweitletzten Spieltag der Qualifikation auswärts in Cazin Bosnien-Herzegowina mit 32:13 (21:7 zur Pause) abfertigen und Italien zu Hause den nach wie vor makellosen Holländerinnen mit 20:35 unterliegt, kann das Team von Cheftrainer Knut Ove Joa nicht mehr von Platz zwei verdrängt werden. Dieser berechtigt zur Teilnahme an der EM 2026, die in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei ausgetragen wird.

In Cazin ist Nuria Bucher die erfolgreichste Schweizer Schützin, ihr gelingen acht Tore. Die Torhüterinnen Lea Schüpbach und Seraina Kuratli weisen mit 56,25 respektive 57,14 Prozent gehaltener Bälle überragende Abwehrquoten auf.

Zum Abschluss der Qualifikation empfängt die Schweiz am Sonntag Italien. Diese Partie findet in der Zürcher Saalsporthalle statt.