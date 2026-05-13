Eine Minute vor der Pause ist der Schweizer Ausgleich Tatsache. Dafür verantwortlich? Leopold mit einem Trickschuss.
Das gefällt uns doch schon viel besser. Leopold trifft zum 14:15. Bald ist Pause.
Nach dem Tor zum 12:15 von Manuel Zehnder nimmt jetzt auch Italiens Coach Hanning sein Time-out.
Es läuft wieder besser bei der Schweiz. Unterdessen hat das Schmid-Team auf 11:14 verkürzt.
In der 24. Minute darf sich nun auch Leopold aus sieben Metern probieren. Der sitzt.
Zum vierten Mal sprechen die serbischen Schiedsrichter Italien einen Siebenmeter zu. Portner geht aus dem Duell mit Dapiran als Sieger hervor. Das müsste der Handball-Nati jetzt doch Aufwind geben.
Italien hält den Vorsprung konstant bei sechs Toren.
Steht zu viel auf dem Spiel? Kommen die Schweizer mit der Favoritenrolle nicht klar? Unterdessen haben die Italiener auf 12:6 erhöht.
16 Minuten sind absolviert und die Schweizer liegen mit fünf Toren im Rückstand. Das kann uns nicht gefallen.
Portner pariert den Siebenmeter von Helmersson. Dieser wird aber wiederholt, weil Aellen zu früh die gestrichelte Linie überquert hat. Dapiran übernimmt daraufhin von Helmersson und trifft. Ja, die Schweizer machen sich das Leben derzeit selber unnötig schwer.
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