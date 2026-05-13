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WM-Playoffs im Hallenstadion
Wie schlägt sich die Handball-Nati im Hinspiel gegen Italien?

Verfolge hier im Ticker das Hinspiel der WM-Playoffs zwischen der Schweiz und Italien mit.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk
vor 3 Minuten

Eine Minute vor der Pause ist der Schweizer Ausgleich Tatsache. Dafür verantwortlich? Leopold mit einem Trickschuss.

vor 6 Minuten

Das gefällt uns doch schon viel besser. Leopold trifft zum 14:15. Bald ist Pause.

vor 8 Minuten

Nach dem Tor zum 12:15 von Manuel Zehnder nimmt jetzt auch Italiens Coach Hanning sein Time-out.

vor 9 Minuten

Es läuft wieder besser bei der Schweiz. Unterdessen hat das Schmid-Team auf 11:14 verkürzt.

vor 11 Minuten

In der 24. Minute darf sich nun auch Leopold aus sieben Metern probieren. Der sitzt.

vor 12 Minuten

Zum vierten Mal sprechen die serbischen Schiedsrichter Italien einen Siebenmeter zu. Portner geht aus dem Duell mit Dapiran als Sieger hervor. Das müsste der Handball-Nati jetzt doch Aufwind geben.

vor 15 Minuten

Italien hält den Vorsprung konstant bei sechs Toren.

vor 18 Minuten

Steht zu viel auf dem Spiel? Kommen die Schweizer mit der Favoritenrolle nicht klar? Unterdessen haben die Italiener auf 12:6 erhöht.

vor 20 Minuten

16 Minuten sind absolviert und die Schweizer liegen mit fünf Toren im Rückstand. Das kann uns nicht gefallen.

vor 20 Minuten

Portner pariert den Siebenmeter von Helmersson. Dieser wird aber wiederholt, weil Aellen zu früh die gestrichelte Linie überquert hat. Dapiran übernimmt daraufhin von Helmersson und trifft. Ja, die Schweizer machen sich das Leben derzeit selber unnötig schwer.

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