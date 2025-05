Die Schweizer Handballerinnen kennen ihre Gruppengegner und den Spielort für die WM 2025. Sie treffen in 's-Hertogenbosch in den Niederlanden auf Ungarn, Senegal und Iran.

Die Schweizer Equipe von Trainer Knut Ove (M.) bestreitet Ende Jahr ihre erste WM. Foto: GIAN EHRENZELLER

Zum ersten Mal in der Geschichte hat sich das Schweizer Frauen-Nationalteam für eine WM-Endrunde qualifiziert. Dank den zwei Siegen in den Playoffs gegen die Slowakei und dem Vorstoss in die Hauptrunde an der EM 2024 wurden die Schweizerinnen am Donnerstag an ihrem WM-Spielort 's-Hertogenbosch aus dem zweitstärksten von vier Töpfen gelost.

Mit dem Ausgang der Auslosung dürfen sie sich nicht beklagen. Die Schweizer Auswahl geht bei ihrer WM-Premiere den absoluten Topnationen aus dem Weg. Ungarn als Kopf der Gruppe B schaffte es zuletzt 2013 an einer WM unter die besten acht. Für Senegal (zweimal 18.) und Iran (zweimal 31.) ist es erst die dritte WM-Teilnahme.

Die jeweils ersten drei Teams aus den acht Vorrundengruppen erreichen die Hauptrunde. Im Falle eines Weiterkommens geht es für die Schweizerinnen in Rotterdam gegen das Top-Trio aus der Gruppe A, in der Dänemark, Rumänien, Japan und Kroatien spielen.

Die WM 2025 mit insgesamt 32 Nationen findet vom 27. November bis 14. Dezember 2025 in Deutschland (Stuttgart und Trier) und den Niederlanden (s'Hertogenbosch und Rotterdam) statt.