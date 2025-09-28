DE
Winterthur – Aargau Ost 38:19
Winterthur zerstört den Aufsteiger

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Yellow Winterthur – HSG Aargau Ost (38:19).
Die Highlights der QHL und SPL vom 27. September
