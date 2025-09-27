DE
FR
Abonnieren

BSV Bern – RTV Basel 36:35
Sekunden vor Schluss gelingt Bern der Lucky Punch

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Bern – RTV Basel 36:35.
Publiziert: 21:42 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Highlights der QHL vom 27. September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen