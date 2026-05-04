Kadetten verpflichten norwegischen Nati-Coach

Bei den Kadetten Schaffhausen kommt es zu einem Wechsel an der Seitenlinie. Trainer Hrvoje Horvat verlässt den Klub nach drei Jahren. Sein Nachfolger kommt aus Norwegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kadetten Schaffhausen verpflichten Jonas Wille als Trainer bis Juni 2028

Hrvoje Horvat verlässt Klub aus persönlichen Gründen und kehrt nach Kroatien zurück

Wille erreichte mit Norwegen Platz 6 bei WM und Olympia

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Samstag haben die Kadetten Schaffhausen auch das dritte Spiel gegen den BSV Bern gewonnen und sind in den Playoff-Final eingezogen.

Nun teilt der amtierende Meister und Cupsieger mit, dass es dennoch auf kommende Saison hin zu einem Trainerwechsel kommen wird. Die Kadetten verpflichten den norwegischen Nati-Coach Jonas Wille (49). Er unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2028.

Hrvoje Horvat (48), der aktuell bei den Schaffhausern an der Seitenlinie steht, verlässt den Klub auf eigenen Wunsch. Er kehrt aus persönlichen Gründen in seine Heimat Kroatien zurück. In den drei Jahren in der Schweiz hat Horvat mit den Kadetten bisher zwei Meistertitel, zwei Cupsiege und zwei Titelgewinne im Supercup gefeiert. Zum Abschied sollen noch einmal die Meisterkorken knallen.

Wille zeigt sich beeindruckt

Der künftige Kadetten-Coach Wille, dessen Vertrag bei Norwegen im Sommer ausläuft, stand auf Klubebene schon in Norwegen, Schweden und Dänemark an der Seitenlinie. Bei der Nationalmannschaft ist er seit Oktober 2021 engagiert – zunächst als Co-Trainer, ehe er im Juni 2022 zum Chefcoach ernannt wurde. Mit Norwegen nahm Wille an mehreren Grossanlässen teil, erreichte an WM und Olympia jeweils Platz 6.

«Ich freue mich sehr darauf, einen Klub zu trainieren, der um Titel spielt und nach den nächsten Schritten in den europäischen Wettbewerben strebt», wird Wille in der Medienmitteilung zitiert. Von seinem künftigen Arbeitgeber zeigt er sich sehr beeindruckt. Die Professionalität und das ständige Streben nach Verbesserung und Erfolgen würden hervorragend zu seiner Philosophie passen.

2:25 Schaffhausen – Bern 31:30: Kadetten sichern sich Finalticket in engem Spiel