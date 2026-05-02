Die Kadetten aus Schaffhausen gewinnen auch das dritte Spiel in der Serie gegen den BSV Bern. Der Titelverteidiger ist damit zurück im Final.

Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen steht erneut im Playoff-Final. Auch in der dritten Partie in der Best-of-5-Serie gegen den BSV Bern setzen sich die Nordostschweizer durch.

Während das erste Duell eine klare Angelegenheit war, ist es diesmal – wie schon in Spiel 2 – eine äusserst knappe Sache. Der Favorit geht zwar früh mit 3:0 in Führung und gibt diese lange nicht her, die Berner bleiben jedoch dran und glauben an ihre Chance. Nach dem 15:14 für die Kadetten zur Pause startet Bern besser in den zweiten Durchgang. Sie gehen mit 16:15 in Front – die erste und einzige Führung für die Gäste im gesamten Spiel.

Der Anschluss in der Serie bleibt bis zum Schluss möglich, da die Berner auch einen zwischenzeitlichen 18:22-Rückstand nochmals ausgleichen. Ein einziges Tor gibt am Ende den Ausschlag.

Im Final trifft man voraussichtlich auf Kriens-Luzern. Der Zweitplatzierte der Qualifikation hat die ersten zwei Halbfinal-Spiele gegen Pfadi Winterthur deutlich gewonnen. Am Sonntag können die Innerschweizer den Sack zumachen.