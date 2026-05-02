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Kadetten sichern sich Finalticket in engem Spiel
2:25
Schaffhausen – Bern 31:30:Kadetten sichern sich Finalticket in engem Spiel

Sieg über BSV Bern
Titelverteidiger Kadetten wieder im Final

Die Kadetten aus Schaffhausen gewinnen auch das dritte Spiel in der Serie gegen den BSV Bern. Der Titelverteidiger ist damit zurück im Final.
Publiziert: 02.05.2026 um 17:46 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 20:54 Uhr
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Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen steht erneut im Playoff-Final. Auch in der dritten Partie in der Best-of-5-Serie gegen den BSV Bern setzen sich die Nordostschweizer durch. 

Während das erste Duell eine klare Angelegenheit war, ist es diesmal – wie schon in Spiel 2 – eine äusserst knappe Sache. Der Favorit geht zwar früh mit 3:0 in Führung und gibt diese lange nicht her, die Berner bleiben jedoch dran und glauben an ihre Chance. Nach dem 15:14 für die Kadetten zur Pause startet Bern besser in den zweiten Durchgang. Sie gehen mit 16:15 in Front – die erste und einzige Führung für die Gäste im gesamten Spiel. 

Der Anschluss in der Serie bleibt bis zum Schluss möglich, da die Berner auch einen zwischenzeitlichen 18:22-Rückstand nochmals ausgleichen. Ein einziges Tor gibt am Ende den Ausschlag. 

Im Final trifft man voraussichtlich auf Kriens-Luzern. Der Zweitplatzierte der Qualifikation hat die ersten zwei Halbfinal-Spiele gegen Pfadi Winterthur deutlich gewonnen. Am Sonntag können die Innerschweizer den Sack zumachen. 

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