Der HC Kriens-Luzern komplettiert den Playoff-Final in der Schweizer Handball-Liga. Die Innerschweizer gewinnen auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie gegen Pfadi Winterthur und treffen im Endspiel auf Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen.
Vom Resultat her ist der 35:29-Sieg von Kriens-Luzern zwar die knappste Partie der Serie, grosse Mühe bekunden die Innerschweizer aber erneut nicht. Früh spielen sie sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus, zur Pause führen sie mit 18:15.
In der zweiten Hälfte gestaltet sich die Partie ausgeglichen, auf weniger als zwei Tore kommen die Winterthurer aber nicht heran. In der Schlussphase zieht Kriens-Luzern dann wieder etwas davon und macht den Deckel drauf. Bester Werfer der Innerschweizer ist Luca Sigrist mit starken 16 Toren.
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!
RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei!