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Luzerner machen Final-Duell mit Kadetten klar
2:29
Kriens-Luzern – Pfadi 35:29:Luzerner machen Final-Duell mit Kadetten klar

Sieg gegen Pfadi Winterthur
Kriens-Luzern folgt Kadetten in den Playoff-Final

Der HC Kriens-Luzern gewinnt die Halbfinal-Serie gegen Pfadi Winterthur mit 3:0. Im Endspiel wartet nun Kadetten Schaffhausen.
Publiziert: 03.05.2026 um 19:06 Uhr
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Aktualisiert: 03.05.2026 um 23:07 Uhr
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Auch dank Luca Sigrist zieht der HC Kriens-Luzern in den Playoff-Final ein.
Foto: Benjamin Faes/freshfocus
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Julian SigristRedaktor Sport

Der HC Kriens-Luzern komplettiert den Playoff-Final in der Schweizer Handball-Liga. Die Innerschweizer gewinnen auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie gegen Pfadi Winterthur und treffen im Endspiel auf Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen.

Vom Resultat her ist der 35:29-Sieg von Kriens-Luzern zwar die knappste Partie der Serie, grosse Mühe bekunden die Innerschweizer aber erneut nicht. Früh spielen sie sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus, zur Pause führen sie mit 18:15.

In der zweiten Hälfte gestaltet sich die Partie ausgeglichen, auf weniger als zwei Tore kommen die Winterthurer aber nicht heran. In der Schlussphase zieht Kriens-Luzern dann wieder etwas davon und macht den Deckel drauf. Bester Werfer der Innerschweizer ist Luca Sigrist mit starken 16 Toren.

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