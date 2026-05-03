Der HC Kriens-Luzern gewinnt die Halbfinal-Serie gegen Pfadi Winterthur mit 3:0. Im Endspiel wartet nun Kadetten Schaffhausen.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Der HC Kriens-Luzern komplettiert den Playoff-Final in der Schweizer Handball-Liga. Die Innerschweizer gewinnen auch das dritte Spiel der Best-of-5-Serie gegen Pfadi Winterthur und treffen im Endspiel auf Titelverteidiger Kadetten Schaffhausen.

Vom Resultat her ist der 35:29-Sieg von Kriens-Luzern zwar die knappste Partie der Serie, grosse Mühe bekunden die Innerschweizer aber erneut nicht. Früh spielen sie sich einen Vier-Tore-Vorsprung heraus, zur Pause führen sie mit 18:15.

In der zweiten Hälfte gestaltet sich die Partie ausgeglichen, auf weniger als zwei Tore kommen die Winterthurer aber nicht heran. In der Schlussphase zieht Kriens-Luzern dann wieder etwas davon und macht den Deckel drauf. Bester Werfer der Innerschweizer ist Luca Sigrist mit starken 16 Toren.