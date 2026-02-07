DE
QHL: Highlights der Partie Wacker Thun – Kadetten (34:31)
Wacker Thun – Kadetten 34:31
Kadetten kassieren nach 19 Siegen erste Niederlage
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie Wacker Thun – Kadetten Schaffhausen (34:31).
Publiziert: 20:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Handball-Highlights der QHL vom 7. Februar
2:34
Präsentiert von
Wacker Thun – Kadetten 34:31
Kadetten kassieren nach 19 Siegen erste Niederlage
2:18
Pfadi – Stäfa 35:26
Pfadi lässt in der zweiten Hälfte die Muskeln
2:29
RTV Basel – St. Otmar 29:32
Goalie Björkman hext St. Otmar zum Sieg
2:27
Präsentiert von
GC Amicitia – BSV Bern 27:27
GC zündet spektakuläres Schlussfeuerwerk
